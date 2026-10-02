Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito interrumpido
Accidente en Ruta Provincial 1 kilometro 5 mano a Santa Fe
Desvíos de colectivos
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero
* Línea 16 (ida): San Jerónimo → 3 de Febrero → 4 de Enero → recorrido habitual.
Reducciones de calzada
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.
Santiago de Chile, entre Gral. Mosconi y Moreno: desde las 00:00 hs. Responsable: Administración (bacheo municipal). Sin desvío de colectivos.
Urquiza y Bv. Pellegrini: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA / Colector General. Sin desvío de colectivos.
25 de Mayo, intersección con Bv. Pellegrini (cantero central): desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.
9 de Julio, intersección con Bv. Pellegrini: desde las 7:00 hs. Responsable: ASSA / Colector General. Sin desvío de colectivos.
Corte total de calles
* San Martín y Bv. Pellegrini (solo afecta el cruce): corte desde las 7:00 hs, con un tiempo estimado de 7 horas. Responsable: ASSA / Colector General. Sin desvío de colectivos.
* San Martín 3351: corte desde las 9:00 hs, con un tiempo estimado de 1 hora. Luego se continuará trabajando con reducción de calzada. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos.
Trabajos de ASSA
Las tareas se desarrollarán en el sector de Bv. Pellegrini, calle 9 de Julio y calle San Martín.
En calle San Martín habrá un corte total de circulación, debido a las tareas previstas en el sector.
Asimismo, sobre calle 9 de Julio se realizará una reducción de calzada, afectando parcialmente la circulación. Se permitirá el giro hacia Bv. Pellegrini en dirección este.
Se estima que la finalización del corte sea a las 14 aproximadamente.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: cambios en la circulación
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, continúan los desvíos y cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.
El tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberá canalizarse por las calles Maciá, Colón y Mitre, dentro del ejido urbano de Santo Tomé.
En la cabecera santafesina, además, está operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte.
De esta manera, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte y desvíos
La RN A012 permanece con un corte de tránsito para todo tipo de vehículos debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.
La interrupción se registra en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Hay desvíos establecidos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y de la RN A012 con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174: trabajos en el Puente Rosario-Victoria
En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2.
Las tareas, iniciadas el 21 de septiembre, tienen un plazo estimado de un mes y medio. Durante la ejecución de la obra, el tránsito circula de manera alternada las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.
Se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad.
RP 91: corte previsto para el domingo
El domingo 4 de octubre se realizarán trabajos sobre las vías férreas de Belgrano Cargas, a la altura de Villa La Ribera.
Por este motivo, se interrumpirá el tránsito en ambos sentidos de la RP 91 mientras duren las tareas. Se recomienda respetar las indicaciones de los desvíos y prever posibles demoras.