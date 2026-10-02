#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Viernes 2 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:10 / Vie. 02.10.2026

Accidente de tránsito

En 27 de Febrero y Tucumán. Circular con precaución

07:38 / Vie. 02.10.2026

Tránsito interrumpido

Accidente en Ruta Provincial 1 kilometro 5 mano a Santa Fe

07:15 / Vie. 02.10.2026

Desvíos de colectivos

Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero

* Línea 16 (ida): San Jerónimo → 3 de Febrero → 4 de Enero → recorrido habitual.

07:15 / Vie. 02.10.2026

Reducciones de calzada

Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA. Con desvío de colectivos.

Santiago de Chile, entre Gral. Mosconi y Moreno: desde las 00:00 hs. Responsable: Administración (bacheo municipal). Sin desvío de colectivos.

Urquiza y Bv. Pellegrini: desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA / Colector General. Sin desvío de colectivos.

25 de Mayo, intersección con Bv. Pellegrini (cantero central): desde las 00:00 hs. Responsable: ASSA – Colector General. Sin desvío de colectivos.

9 de Julio, intersección con Bv. Pellegrini: desde las 7:00 hs. Responsable: ASSA / Colector General. Sin desvío de colectivos.

07:15 / Vie. 02.10.2026

Corte total de calles

* San Martín y Bv. Pellegrini (solo afecta el cruce): corte desde las 7:00 hs, con un tiempo estimado de 7 horas. Responsable: ASSA / Colector General. Sin desvío de colectivos.

* San Martín 3351: corte desde las 9:00 hs, con un tiempo estimado de 1 hora. Luego se continuará trabajando con reducción de calzada. Responsable: ASSA. Sin desvío de colectivos.

07:14 / Vie. 02.10.2026

Trabajos de ASSA

Las tareas se desarrollarán en el sector de Bv. Pellegrini, calle 9 de Julio y calle San Martín.

En calle San Martín habrá un corte total de circulación, debido a las tareas previstas en el sector.

Asimismo, sobre calle 9 de Julio se realizará una reducción de calzada, afectando parcialmente la circulación. Se permitirá el giro hacia Bv. Pellegrini en dirección este.

Se estima que la finalización del corte sea a las 14 aproximadamente.

07:00 / Vie. 02.10.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: cambios en la circulación

Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, continúan los desvíos y cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.

El tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberá canalizarse por las calles Maciá, Colón y Mitre, dentro del ejido urbano de Santo Tomé.

En la cabecera santafesina, además, está operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte.

De esta manera, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

07:00 / Vie. 02.10.2026

RN A012: corte y desvíos

La RN A012 permanece con un corte de tránsito para todo tipo de vehículos debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.

La interrupción se registra en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.

Hay desvíos establecidos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y de la RN A012 con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.

07:00 / Vie. 02.10.2026

RN 174: trabajos en el Puente Rosario-Victoria

En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2.

Las tareas, iniciadas el 21 de septiembre, tienen un plazo estimado de un mes y medio. Durante la ejecución de la obra, el tránsito circula de manera alternada las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.

Se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad.

06:59 / Vie. 02.10.2026

RP 91: corte previsto para el domingo

El domingo 4 de octubre se realizarán trabajos sobre las vías férreas de Belgrano Cargas, a la altura de Villa La Ribera.

Por este motivo, se interrumpirá el tránsito en ambos sentidos de la RP 91 mientras duren las tareas. Se recomienda respetar las indicaciones de los desvíos y prever posibles demoras.

06:41 / Vie. 02.10.2026

Balizamiento

En Autopista Santa Fe - Rosario en el KM60, , altura de Monje - Sentido a Rosario. Camión siniestrado en banquina

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro