A través de la sanción de una ordenanza, el Concejo de Santa Fe dio el primer paso para comenzar a generar un plexo normativo que sirva para regular distintos aspectos de la electromovilidad. Es que la ciudad capital está experimentando un verdadero “boom” de autos eléctricos e híbridos enchufables en sus calles.
Crearon un programa para diseñar políticas que ordenen el "boom" de autos eléctricos en Santa Fe
Será de alcance municipal. Y un punto de partida en la planificación urbana y legislativa ante el crecimiento exponencial de la electromovilidad. En lo que va del año se patentaron en la provincia unos 2.500 coches eléctricos e híbridos.
Así, se creó el Programa Municipal de Promoción de la Movilidad Eléctrica. Los objetivos son “promover la transición hacia formas de movilidad sustentable; fomentar el desarrollo de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, y reducir emisiones contaminantes”.
Un dato que se dio a conocer en el recinto: en los primeros seis meses de 2026 se patentaron en toda la bota santafesina 2.531 vehículos eléctricos e híbridos, superando los 1.750 de todo el 2025. Santa Fe ciudad todavía no tiene ninguna estación pública de carga.
Finalidades
Las finalidades del programa serán desarrollar la planificación estratégica necesaria para acompañar el crecimiento de la electromovilidad; planificar la incorporación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos; promover la participación y la inversión del sector privado en el desarrollo de infraestructura de recarga.
También, “impulsar la utilización de tecnologías vinculadas a la eficiencia energética; contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental urbana; facilitar la articulación entre actores públicos y privados con instituciones académicas y entidades vinculadas a la movilidad eléctrica, con miras al desarrollo de iniciativas, estudios y proyectos”.
El municipio podrá establecer programas de promoción, asistencia y simplificación administrativa para fomentar la instalación y operación de infraestructura de recarga para coches eléctricos; y celebrar convenios de cooperación con organismos, universidades, la EPE, cámaras empresariales y demás instituciones vinculadas a la materia.
El futuro llegó hace rato
La impulsora de la iniciativa fue María Luengo (interbloque “Unidos”). En el recinto, la concejala dio un contexto: “Durante mucho tiempo comenzamos a escuchar del concepto de electromovilidad como algo que pasaba lejos, en otros lugares, en el exterior. Después lo vimos en otras ciudades de Argentina, como en Capital Federal”.
“Pero esta realidad -prosiguió- ahora la tenemos entre nosotros: la electromovilidad llegó a Santa Fe para quedarse, y avanza a una velocidad increíble. Y la tecnología empieza a poner a prueba la infraestructura eléctrica. Además, hay un marco normativo (sobre movilidad urbana) que no fue pensado para los autos eléctricos e híbridos”, adujo luego.
Interrogantes a resolver
La edila planteó interrogantes que deberán ser respondidos dentro de un marco normativo: “Por ejemplo, dónde y en qué condiciones se podrán instalar los puntos de carga; quiénes podrían prestar el servicio; cómo se conectarán a la red eléctrica, y cuáles son las zonas de la ciudad más preparadas en términos de infraestructura para estos puntos…”.
Ante la necesidad de empezar a generar ese marco jurídico-legislativo sobre los vehículos eléctricos e híbridos, dentro de este programa municipal se empezaría a diseñar un plan estratégico para, por ejemplo, evitar colapsos de la red eléctrica. “Uruguay ya lo está padeciendo, porque no tiene una red de carga en espacios públicos”, dijo.
Luengo aclaró que no será el municipio quien deberá convertirse en el operador de los puntos de carga eléctrica para estos coches, ni asumirá el costo de la inversión: “El rol del Estado será, dentro del programa, generar las condiciones para que esa inversión se pueda desarrollar con las reglas claras, con planificación y seguridad”.
“Santa Fe tiene una ubicación estratégica: la ciudad forma parte de un corredor que conecta con provincias vecinas y otros países. Tener esta infraestructura de puntos de carga de autos eléctricos o híbridos enchufables no sólo resolvería una demanda interna, sino del tránsito externo, sea comercial, regional y turístico”, cerró.
Desafíos
Para su par de interbloque Lucas Simoniello, el programa municipal dará lugar a pensar y planificar cómo se abastecerá la demanda de acá al presente y a un futuro inmediato.
“Deberemos resolver el tema de las próximas cocheras que se construirán: dónde tendrán la infraestructura de carga eléctrica, por ejemplo. Pero además, hay que pensar en la ciudad que ya tenemos, que deberá adecuarse a esta realidad de la electromovilidad, que cada vez tendrá más presencia”, dijo el concejal radical.
La instalación de los puntos de carga de coches eléctricos muchas veces se da en viviendas individuales: “El desafío es cómo articulamos esto con el stock de viviendas colectivas (edificios), sin que se vea comprometido el servicio de energía eléctrica cuando tengamos un verano extremo y estén todos los aires acondicionados prendidos”, cerró.