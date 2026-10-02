En qué consiste

Crearon un programa para diseñar políticas que ordenen el "boom" de autos eléctricos en Santa Fe

Será de alcance municipal. Y un punto de partida en la planificación urbana y legislativa ante el crecimiento exponencial de la electromovilidad. En lo que va del año se patentaron en la provincia unos 2.500 coches eléctricos e híbridos.