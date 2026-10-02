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Renovar redes de agua y cloacas sin romper las calles: Santa Fe reúne a especialistas del país

Más de 200 representantes de 12 provincias y 35 empresas participan de las jornadas organizadas por Aguas Santafesinas y el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios. El eje está puesto en nuevas tecnologías para intervenir cañerías subterráneas, incluida una técnica que permite reemplazarlas sin abrir zanjas.