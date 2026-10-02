Santa Fe se convirtió este jueves en punto de encuentro para especialistas, empresas sanitarias y proveedores tecnológicos de distintas partes del país y del exterior, que participan de las Jornadas Técnicas de Agua y Saneamiento del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (COFES).
Renovar redes de agua y cloacas sin romper las calles: Santa Fe reúne a especialistas del país
Más de 200 representantes de 12 provincias y 35 empresas participan de las jornadas organizadas por Aguas Santafesinas y el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios. El eje está puesto en nuevas tecnologías para intervenir cañerías subterráneas, incluida una técnica que permite reemplazarlas sin abrir zanjas.
El encuentro, organizado por Aguas Santafesinas (ASSA) y COFES, se desarrolla durante este jueves y viernes en el un hotel ubicado entre Costanera Este y la Ruta 168 y tiene como principal eje el intercambio de experiencias sobre renovación y rehabilitación de redes de agua potable y saneamiento mediante tecnologías sin zanjas.
La convocatoria reúne a más de 200 representantes de 12 provincias y 35 empresas, además de proveedores y especialistas de otros países de Sudamérica. Entre los participantes se encuentran representantes de Aguas Santafesinas, AySA y Aguas Mendocinas, junto con firmas especializadas en tecnologías para intervenir infraestructura sanitaria.
La elección de Santa Fe como sede está vinculada también con las obras de renovación de redes que se están ejecutando en la ciudad y con la utilización de tecnologías que buscan reducir las intervenciones sobre la superficie.
“Es la innovación en tecnología para la renovación de redes sin zanja, es decir, sin interferencia, sin rotura”, explicó Darío Boscarol, vicepresidente de Aguas Santafesinas, durante las jornadas.
Para el funcionario, la convocatoria representa además una oportunidad para que los distintos prestadores conozcan soluciones que pueden adaptarse a las características de sus propias redes. “Más de 200 inscriptos en la ciudad de Santa Fe”, destacó Boscarol, quien también remarcó el carácter federal del encuentro.
La tecnología que busca evitar las zanjas
Uno de los principales temas de las jornadas es el desarrollo de métodos para intervenir cañerías que se encuentran bajo calles y avenidas sin necesidad de realizar grandes excavaciones.
Entre las técnicas analizadas aparece el denominado cracking, un procedimiento que permite renovar determinados conductos aprovechando la traza existente y reduciendo las roturas de la superficie.
El interés por estas herramientas está relacionado con un problema común a las empresas sanitarias: buena parte de las redes existentes tiene muchos años de antigüedad y necesita mantenimiento o renovación, pero hacerlo mediante métodos tradicionales puede generar importantes interferencias en las ciudades.
Alejandro Barrio, director de Ingeniería de AySA y presidente del COFES, explicó que no existe una única solución aplicable a todos los sistemas. “Lo bueno de este tipo de eventos es que los distintos operadores que vienen de todo el país pueden tener acceso a estas tecnologías, a verlas, a conocerlas, a ver qué se adapta mejor a su problemática, porque no todas las problemáticas son iguales”, señaló.
Las características de las redes, los diámetros de las cañerías y la posibilidad de mantener o no el servicio mientras se ejecutan los trabajos son algunos de los factores que deben analizarse antes de elegir una tecnología.
“Hay que ver si se puede sacar el servicio la infraestructura, si no, si hay que hacer la obra con el caño funcionando, por decirlo de alguna manera”, explicó Barrio.
El problema de las redes que no se ven
Uno de los puntos que atraviesa el encuentro es el envejecimiento de la infraestructura sanitaria subterránea.
Aunque las cañerías permanecen fuera de la vista de los vecinos, su estado tiene un impacto directo sobre la prestación de los servicios. Barrio puso como ejemplo la cloaca máxima de Santa Fe, una infraestructura que lleva décadas en funcionamiento. “Muchas veces uno se olvida porque lo que está bajo tierra no se ve, pero las obras, como en el caso de acá de Santa Fe con la cloaca máxima, tienen muchísimos años y necesitan de un mantenimiento y una mejora para poder alargar su vida útil, porque son fundamentales para brindar un buen servicio”, afirmó.
En ese contexto, las tecnologías sin zanja aparecen como una alternativa para realizar determinadas intervenciones con menor impacto sobre la superficie.
Santa Fe es, además, escenario de una de las obras que los organizadores presentan como emblemática dentro de este tipo de tecnología.
Boscarol explicó que la decisión de realizar las jornadas en la capital provincial está relacionada con el proceso de renovación de redes que lleva adelante la provincia. “Hay una decisión del gobierno provincial de Maxi (Maximiliano) Pullaro de hacer una inversión importante, más de 100 millones de dólares en renovación de redes y hemos apostado a la tecnología de punta con esta renovación de redes”, sostuvo. Y agregó: “Lo vemos acá en el bulevar en Santa Fe, por eso un poco la obra icónica, una de la más grande en Sudamérica en este estilo, en esta característica. Por eso elegimos Santa Fe para este encuentro”.
La inteligencia artificial también llegó al saneamiento
La innovación tecnológica no se limita a las herramientas utilizadas para reemplazar cañerías. Durante las jornadas también se aborda la incorporación de inteligencia artificial y sistemas de modelización para mejorar la operación de las redes.
Barrio aseguró que estas herramientas ya se encuentran en funcionamiento en distintos sistemas sanitarios. “La IA ya está con nosotros y en muchos de los sistemas que se utilizan ya trabajan con IA”, afirmó.
Según explicó, existen modelos capaces de representar el funcionamiento de una colectora y permitir intervenciones operativas en tiempo real. “Estos modelos ya hoy están implementando inteligencia artificial y aprendizaje permanente para ir mejorando. Es algo que ya está entre nosotros”, señaló.
Para el titular del COFES, justamente uno de los objetivos del encuentro es que los distintos prestadores puedan conocer esas herramientas y las experiencias desarrolladas en otros lugares.
“Hoy viene gente de Tierra del Fuego, de Salta; entonces poder juntarnos, compartir tecnologías, ver proveedores y ver experiencias —porque también vamos a presentar experiencias— tiene un valor técnico desde el punto de vista del sanitarismo muy alto para nosotros”, afirmó.
Santa Fe como sede de un encuentro federal
La presidenta del Directorio de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti, destacó el carácter federal de las jornadas y la posibilidad de reunir en Santa Fe a empresas y especialistas vinculados con el agua y el saneamiento.
“Es un verdadero orgullo para nuestra provincia y para Aguas Santafesinas ser anfitriones de estas jornadas. Este espacio de intercambio federal es fundamental porque los desafíos del agua potable y el saneamiento no reconocen fronteras municipales ni provinciales: nos exigen una agenda común de innovación, eficiencia y sustentabilidad”, señaló.
Las actividades incluyen exposiciones de empresas sanitarias que ya aplicaron distintas soluciones y de compañías especializadas en tecnologías para la intervención de redes.
Además, como parte de la agenda, los participantes realizan recorridos por obras que Aguas Santafesinas ejecuta actualmente en Santa Fe, para conocer directamente las soluciones técnicas aplicadas a la infraestructura.
De esta manera, durante dos jornadas la capital provincial funciona como escenario para un debate que excede las obras locales: cómo mantener, renovar y hacer más eficientes redes sanitarias que envejecen, utilizando tecnologías que permitan reducir el impacto de las intervenciones sobre las ciudades.