Tres propuestas y un pedido de participación

Límites territoriales: el Concejo de San Javier pide una instancia de diálogo antes de avanzar con el proyecto

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una comunicación dirigida a la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe para solicitar que se suspenda momentáneamente el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Mientras tanto, los ediles analizarán en comisión distintas alternativas sobre la modificación de los límites entre San Javier y Colonia Teresa.