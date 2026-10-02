El debate por los límites territoriales de San Javier sumó un nuevo capítulo tras la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, donde los seis concejales coincidieron en solicitar una instancia de diálogo institucional antes de que la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe avance con el tratamiento del proyecto que propone modificar la jurisdicción territorial.
Límites territoriales: el Concejo de San Javier pide una instancia de diálogo antes de avanzar con el proyecto
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una comunicación dirigida a la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe para solicitar que se suspenda momentáneamente el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Mientras tanto, los ediles analizarán en comisión distintas alternativas sobre la modificación de los límites entre San Javier y Colonia Teresa.
En la misma sesión, los proyectos presentados dentro del ámbito local fueron girados a comisión para su análisis. En paralelo, el cuerpo aprobó por unanimidad una comunicación destinada a la Legislatura provincial para pedir que el Concejo Deliberante pueda participar de las instancias de discusión en las comisiones correspondientes.
El planteo se produce a partir del proyecto impulsado por el senador departamental Oscar Dolzani, que ya obtuvo media sanción en el Senado y contempla un corrimiento del límite de Colonia Teresa hacia el sur.
Tres propuestas sobre la mesa
De acuerdo con lo explicado durante la sesión por el concejal Adrián Simil, actualmente existen tres posiciones plasmadas en proyectos concretos dentro del Concejo Deliberante.
Una de ellas corresponde a la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado provincial. Según explicó el edil, el proyecto plantea trasladar el límite de Colonia Teresa desde el sector de El Saladillo hasta el río Paraná, con un desplazamiento aproximado de cinco kilómetros hacia el sur y una superficie estimada en 8.700 hectáreas que actualmente integran el distrito San Javier.
Otra propuesta fue presentada por el concejal Enzo Zimmermann y plantea el rechazo a la modificación territorial contemplada en el proyecto aprobado por el Senado.
La tercera alternativa fue elaborada por el propio Simil y busca establecer una modificación más acotada, vinculada principalmente con la prestación de servicios en el sector de Colonia Yatay.
Según detalló el concejal, su propuesta contempla que ese sector pase a la jurisdicción de Colonia Teresa, tomando como límite oeste la Ruta Provincial N.º 1 e incluyendo el área ubicada al otro lado de la ruta donde funciona la Escuela N.º 1154 Estado Federales del Brasil.
Hacia el este, la iniciativa utiliza como referencia las sinuosidades del río San Javier, mientras que el límite sur se mantiene en el sector correspondiente al final de Colonia Yatay, donde actualmente limita con Colonia San José.
Simil explicó que su planteo considera la proximidad geográfica entre Colonia Teresa y Colonia Yatay, estimada en unos tres o cuatro kilómetros, como un factor que podría facilitar la prestación de servicios. Al mismo tiempo, sostuvo que la alternativa permitiría evitar una modificación territorial de mayor extensión.
Pedido de participación ante la Cámara de Diputados
Más allá de las diferencias existentes entre las tres propuestas, el Concejo Deliberante coincidió en solicitar una instancia de participación institucional ante la Cámara de Diputadas y Diputados.
La comunicación aprobada por unanimidad plantea que se suspenda momentáneamente el tratamiento del proyecto con media sanción y que los representantes del Concejo puedan ser escuchados por las comisiones legislativas que intervengan en el análisis de la iniciativa.
Simil señaló que el cuerpo legislativo local no fue convocado institucionalmente durante el proceso de elaboración del proyecto que llegó al Senado, más allá de los contactos individuales que algunos concejales pudieran haber mantenido.
El edil consideró que la instancia en la Cámara baja podría permitir exponer las distintas posiciones, analizar las alternativas existentes y avanzar en una discusión que contemple los diferentes aspectos involucrados.
Zimmermann también respaldó el pedido de participación del Concejo en el ámbito provincial y consideró que la discusión debe continuar antes de que se adopte una decisión definitiva sobre la modificación territorial.
El debate continuará en comisión
Con la decisión adoptada durante la sesión, los proyectos presentados en el Concejo Deliberante continuarán bajo análisis de las comisiones correspondientes.
Al mismo tiempo, el cuerpo aguardará una respuesta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe respecto del pedido de participación institucional.
El debate involucra cuestiones vinculadas con la jurisdicción territorial, la prestación de servicios, la organización de las comunidades y la situación de los inmuebles rurales alcanzados por las distintas propuestas.