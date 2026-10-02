El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este viernes 2 de octubre por tormentas y lluvias en sectores de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La vigencia varía según cada zona.
Este viernes habrá tormentas y lluvias en 9 provincias: las zonas afectadas
La advertencia contempla distintos períodos de vigencia y prevé precipitaciones intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes en diferentes regiones del país.
En los sectores alcanzados por la advertencia se esperan precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes. Los acumulados pueden llegar a 50 milímetros, mientras que en algunas zonas de Río Negro las ráfagas podrían superar los 70 km/h.
En Buenos Aires, el aviso alcanza únicamente al suroeste de la provincia, por lo que no incluye al AMBA.
Alerta por lluvias
En las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut, la alerta rige durante todo el viernes. Se esperan precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 10 y 35 milímetros, aunque pueden ser superiores de manera puntual. Las precipitaciones pueden presentarse como lluvia y/o nieve.
La misma vigencia tendrá la alerta en el sureste de Santa Cruz, donde se esperan acumulados de entre 10 y 35 milímetros. En Tierra del Fuego, el aviso regirá durante la noche, con valores similares.
Alerta por tormentas
En La Pampa, la advertencia estará vigente durante la tarde y la noche. Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Los acumulados estarán entre 20 y 50 milímetros.
En el este de Río Negro, también durante la tarde y la noche, podrían registrarse tormentas fuertes, lluvias abundantes, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se prevén entre 10 y 20 milímetros de precipitación.
En el suroeste de Buenos Aires, el aviso regirá durante la noche, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros. En el sur de Córdoba, también durante la noche, se esperan valores similares y tormentas que podrían ser localmente fuertes.
Por último, en San Luis la alerta estará vigente durante la noche. Se esperan tormentas aisladas, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica frecuente, abundante precipitación en períodos cortos y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Los acumulados se ubicarán entre 20 y 40 milímetros.