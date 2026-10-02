En menos de cinco minutos, repasá las principales condiciones para comenzar la jornada: cómo estará el tiempo, qué tener en cuenta para circular, dónde habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico y cuáles son los desvíos que pueden modificar tus recorridos habituales.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 2 de octubre
Clima, tránsito, rutas, Puente Carretero y cortes de luz: toda la información que necesitás conocer este viernes para organizar tus actividades en la ciudad de Santa Fe y la región.
Clima: una mañana fresca y una tarde templada
Este viernes 2 de octubre comienza con una temperatura de 10,1°C, cielo algo nublado, 95% de humedad, presión atmosférica de 1017,3 hPa y viento del noreste a 6 km/h. La visibilidad alcanza los 12 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas en ascenso. Durante la mañana, el cielo estará algo nublado y la temperatura llegará a unos 16°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0%.
Por la tarde se espera una máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado. El viento continuará del noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 19°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 0 y 10%.
El sol salió a las 6:39 y se ocultará a las 19:06.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, especialmente durante las primeras horas. La mañana comenzará fresca, aunque la temperatura subirá rápidamente durante el día hasta alcanzar los 23°C. Una prenda liviana puede resultar útil durante el comienzo de la jornada.
El fin de semana mantendrá temperaturas agradables: el sábado se esperan 13°C de mínima y 24°C de máxima; el domingo, 11°C y 23°C; y el lunes, 15°C y 25°C.
Tránsito: qué tener en cuenta antes de salir
Las rutas del territorio provincial presentan, según el informe de tránsito disponible para este viernes, circulación fluida y buenas condiciones de visibilidad. Sin embargo, hay distintos puntos donde conviene prestar especial atención por obras, desvíos o situaciones particulares.
En el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe continúan los cambios de circulación vinculados con la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Maciá, Colón y Mitre.
Del lado santafesino funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la mano que va hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Por eso, si el recorrido habitual incluye Santo Tomé, es importante salir con tiempo y respetar las indicaciones del personal policial y la señalización instalada en la zona.
El tránsito en la provincia de Santa Fe, accesos, rutas y autopistas
Si vas a circular por rutas de la provincia
También hay que considerar algunas intervenciones que pueden generar demoras:
RN A012: permanece cortada para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Hay desvíos en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25.
RN 174, Puente Rosario-Victoria: continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas y pueden producirse demoras.
RP 91: para el domingo 4 de octubre está previsto un corte en ambos sentidos a la altura de Villa La Ribera por trabajos sobre las vías ferroviarias de Belgrano Cargas.
Autopista Santa Fe-Rosario: se informó el balizamiento de un camión siniestrado en la banquina, en el kilómetro 60, a la altura de Monje, en sentido hacia Rosario.
Ante cualquiera de estos puntos, la recomendación es reducir la velocidad, respetar la señalización y prever tiempo adicional para completar el recorrido.
Cortes de luz: las zonas afectadas este viernes
La Empresa Provincial de Energía informó interrupciones programadas para este viernes 2 de octubre en distintos sectores de Santa Fe y Sauce Viejo, vinculadas con tareas de mantenimiento y mejoras.
En la ciudad de Santa Fe, los cortes previstos son:
De 8 a 12: Leumann, La Pampa, Hno. Figueroa y bulevar 12 de Octubre.
De 8 a 12: Lamadrid, Castelli, Espora y avenida Peñaloza.
De 9 a 13: Azcuénaga, French, I. Crespo y Rosas.
En Sauce Viejo, está previsto un corte de 8 a 10 en el sector comprendido por Ruta Nacional 11, calle 16, Entre Ríos y el río Coronda.
Si vivís, trabajás o tenés que realizar alguna actividad en estas zonas, conviene tener en cuenta los horarios para organizar el uso de ascensores, portones eléctricos, dispositivos electrónicos y otros servicios que dependan de la energía.
Los trabajos pueden modificarse si las condiciones operativas lo requieren.
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Este viernes se realizará una nueva jornada del programa Santa Fe Acá en el barrio El Abasto de la ciudad de Santa Fe.
La actividad tendrá lugar de 8:30 a 12:30 en la Asociación Civil La Hermosa, ubicada en José Doldan 6852.
Durante la jornada se podrán realizar distintos trámites y acceder a servicios, entre ellos la gestión de DNI, pasaportes y partidas, además de trámites vinculados con la tarjeta SUBE, vacunación, áreas sociales y abordaje de consumos problemáticos.
Para quienes tengan que acercarse al lugar, se trata de un dato útil para organizar la mañana y realizar varios trámites en un mismo espacio.
✅ Antes de salir de casa: el checklist de este viernes
Antes de comenzar la jornada en Santa Fe, conviene revisar:
Clima: mañana fresca, tarde templada, máxima de 23°C y baja probabilidad de lluvias.
Abrigo: llevar una prenda liviana para las primeras horas.
Tránsito: circulación general fluida, pero con desvíos y trabajos en distintos corredores.
Puente Carretero: tener en cuenta los cambios de circulación entre Santa Fe y Santo Tomé.
Rutas: prestar atención a los trabajos en RN 174 y RN A012.
Autopista Santa Fe-Rosario: circular con precaución en el sector donde se informó un camión siniestrado en banquina.
Cortes de luz: revisar si tu domicilio o lugar de trabajo está dentro de alguna de las zonas afectadas por las interrupciones programadas.
Agua: no se incorporan cortes o trabajos de ASSA porque no fueron verificados para esta jornada.
SUBE y trámites: el programa Santa Fe Acá tendrá atención en barrio El Abasto de 8:30 a 12:30.
Recomendación del día: si tu recorrido incluye Santo Tomé o alguno de los sectores con obras viales, salí con tiempo adicional y respetá la señalización.