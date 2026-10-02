Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 2 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Cortes programados por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Sauce VIejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Leumann, La Pampa, Hno. Figueroa y Bv. 12 de Octubre
08:00 - 12:00 Lamadrid, Castelli, Espora y Av. Peñaloza
09:00 - 13:00 Azcuénaga, French, I. Crespo y Rosas
Sauce Viejo
08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, calle 16, Entre Ríos hasta río Coronda
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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