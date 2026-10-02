Concurso nacional

Dos escuelas santafesinas fueron reconocidas en la décima edición de Fruteá Tu Escuela

La Escuela N.º 1342 “Juan Marcos”, de la ciudad de Santa Fe, se consagró ganadora en el nivel Primario. Además, la E.P.I. N.º 1168 “Mariano Moreno”, de San Guillermo, recibió la Mención Tropical. El concurso nacional celebró sus diez años con la participación de instituciones educativas de todo el país.