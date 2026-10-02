La creatividad de estudiantes y docentes de dos escuelas santafesinas fue reconocida en la décima edición de Fruteá Tu Escuela, una iniciativa de Responsabilidad Social Empresaria impulsada por Tropical Argentina que busca promover el consumo de frutas y la alimentación saludable en las comunidades educativas.
Dos escuelas santafesinas fueron reconocidas en la décima edición de Fruteá Tu Escuela
La Escuela N.º 1342 “Juan Marcos”, de la ciudad de Santa Fe, se consagró ganadora en el nivel Primario. Además, la E.P.I. N.º 1168 “Mariano Moreno”, de San Guillermo, recibió la Mención Tropical. El concurso nacional celebró sus diez años con la participación de instituciones educativas de todo el país.
Entre los nueve equipos distinguidos en todo el país, la Escuela N.º 1342 “Juan Marcos”, de Santa Fe capital, obtuvo el primer reconocimiento en la categoría de Nivel Primario con su propuesta “BANDBANAS”, coordinada por la docente Priscila.
A este reconocimiento se sumó la E.P.I. N.º 1168 “Mariano Moreno”, de San Guillermo, que recibió la Mención Tropical por su trabajo “Los fruteadores”. La distinción fue otorgada por las trabajadoras y los trabajadores de Tropical Argentina y contempla una dotación única de fruta para la institución durante noviembre.
Diez años promoviendo hábitos saludables desde las aulas
Fruteá Tu Escuela cumplió este año su décima edición, consolidándose como una propuesta que lleva a las escuelas de todo el país el debate y la reflexión sobre los hábitos alimentarios.
La iniciativa parte de una problemática vinculada con la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Según datos citados por la organización a partir de UNICEF, Argentina atraviesa una denominada “doble carga de malnutrición”, en la que conviven el sobrepeso y la obesidad con deficiencias de nutrientes esenciales.
En ese contexto, el programa busca que las comunidades educativas conozcan los beneficios de incorporar frutas a la alimentación cotidiana y que los propios estudiantes se conviertan en protagonistas de ese mensaje, trasladándolo también hacia sus familias.
Para esta edición aniversario, estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario fueron convocados a realizar videos de entre 15 y 90 segundos a partir del jingle “Frutalmente Apasionados”. Las producciones incluyeron diferentes géneros y expresiones musicales, como carnavalito, rock, hip hop, chamamé y cuarteto.
El cierre de la décima edición tuvo además una propuesta especial: el anuncio de los ganadores se realizó mediante un videoclip de “Frutalmente Apasionados” interpretado por Valentino Merlo, retomando la canción que durante el concurso fue versionada por estudiantes de distintas provincias.
Nueve equipos ganadores de todo el país
El jurado especializado seleccionó dos equipos ganadores por cada nivel educativo, mientras que el tercer reconocimiento de cada categoría correspondió a las propuestas que obtuvieron mayor cantidad de votos del público.
En Nivel Inicial, fueron distinguidos “Fruti carnaval”, del Colegio Nuevo Horizonte de San Salvador de Jujuy; “Banana Team”, de la Escuela N.º 95 “Víctor Mercante” de Quines, San Luis; y “Bananas Patagónicas”, de la Escuela de Nivel Inicial Municipal N.º 2404/2312 de Rawson, Chubut, que fue la propuesta más votada.
En Nivel Primario, además de la santafesina “BANDBANAS”, de la Escuela N.º 1342 “Juan Marcos”, fueron reconocidos “Cine ‘El Volcán’”, del C.E. N.º 6 “Cabo Principal Fabricio Alcaraz”, de El Volcán, San Luis, y “Banana Boom”, de la Escuela de Jornada Completa N.º 870 “Tealera”, de Dos de Mayo, Misiones, que obtuvo el mayor respaldo del público.
En Nivel Secundario, los equipos ganadores fueron “Frutales”, del Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; “TOPS BANANAS”, de la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo” de San Salvador de Jujuy; y “Bananasonicos”, del Instituto Intercultural Bilingüe Tajy Poty 1407 de Gobernador Roca/Yacutinga, Misiones, que fue el más votado.
Fruta durante todo 2027 para las escuelas ganadoras
Los reconocimientos tienen un alcance que excede a los estudiantes que participaron directamente del concurso. Las instituciones ganadoras recibirán fruta fresca mensualmente durante todo el ciclo lectivo 2027 para toda su matrícula, además de kits escolares para los integrantes de los equipos.
Los docentes responsables también recibirán notebooks, mientras que quienes pertenecen a los niveles Inicial y Primario obtendrán guardapolvos artesanales. A esto se suma un taller de formación sobre alimentación saludable destinado a cada docente a cargo de los equipos ganadores.
La edición aniversario también distinguió a una docente portavoz, reconocimiento destinado a quien más inspiró a otros educadores a participar del programa. En esta oportunidad fue seleccionada María Laura Carlesso, del Instituto Nuestra Señora del Valle de Córdoba, cuya escuela recibirá una dotación de fruta para noviembre.
A lo largo de sus diez ediciones, Fruteá Tu Escuela se sostiene mediante el trabajo conjunto de pymes y organizaciones vinculadas con el sector frutihortícola, que colaboran para acercar fruta fresca a establecimientos educativos de distintas regiones del país.
Con una década de trayectoria, la propuesta busca mantener una conversación permanente sobre alimentación saludable dentro de las aulas y extender ese aprendizaje hacia las familias y las comunidades.