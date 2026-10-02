Funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Entre Ríos y el municipio de Concordia recorrieron este jueves la nueva planta potabilizadora de agua de la ciudad y ratificaron el compromiso de completar una obra iniciada en 2017.
Funcionarios de Milei anunciaron que retomarán los trabajos en la nueva planta de agua de Concordia
La obra está paralizada, pero falta poco para que finalicen. Aseguraron que permitirá “brindar un mejor servicio”.
De la actividad participaron Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete de Interior de la Nación; Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación de Entre Ríos; y el intendente de Concordia, Francisco Azcué.
Durante una conferencia de prensa, Coria señaló que se trata de una obra emblemática y necesaria para la ciudad y afirmó que, si se cumplen los plazos previstos, estará terminada durante 2027.
El intendente Francisco Azcué precisó que para completar el 8% restante será necesario invertir unos 14.000 millones de pesos. Recordó que la obra comenzó durante la gestión nacional de Mauricio Macri, cuando Rogelio Frigerio se desempeñaba como ministro del Interior, y destacó que ahora será concluida durante su gestión como gobernador de Entre Ríos.
Por su parte, Azcué vinculó parte de las demoras que atravesó el proyecto con el escenario de inflación de los últimos años, que, según explicó, generó redeterminaciones de precios y dificultades para que las empresas pudieran mantener el ritmo de ejecución.
Estamos yendo hacia un país más normal donde se puede planificar, donde las obras se pueden ejecutar, sostuvo el intendente, quien también destacó el trabajo conjunto entre los gobiernos nacional, provincial y municipal para avanzar con la finalización del proyecto.
Cómo influirá la nueva planta en la ciudad
La nueva planta no funcionará de manera aislada, sino en paralelo con la actual planta potabilizadora de Concordia. Además, el proyecto contempla una extensa red de cañerías de distribución que tendrá un funcionamiento similar a un anillado sobre distintos sectores de la ciudad.
Azcué explicó que el impacto de la obra no estará dado únicamente por el incremento en la cantidad de agua que podrá potabilizarse, sino también por las mejoras en la distribución y en la presión del servicio.
El intendente señaló que existen barrios donde actualmente el suministro presenta problemas de presión y otros sectores en los que, especialmente durante los meses de verano, los vecinos pueden abrir las canillas y encontrarse con falta de agua.
En ese sentido, sostuvo que la infraestructura permitirá mejorar el servicio y tendrá impacto sobre miles de habitantes de Concordia.
Por su parte, Mauricio Colello destacó el trabajo coordinado entre Nación, Provincia y Municipio y vinculó la continuidad de esta obra con un esquema de planificación y administración de los recursos públicos.
El funcionario provincial también mencionó otros acuerdos y obras que se encuentran en marcha entre Entre Ríos y el Gobierno nacional. Entre ellos, hizo referencia al acuerdo alcanzado por la deuda vinculada con la Caja de Jubilaciones y señaló que la
Provincia está recibiendo 10.000 millones de pesos mensuales de ANSES, recursos que permiten reducir el déficit previsional.
Prevención ante El Niño
Durante la conferencia, Gustavo Coria habló sobre las gestiones vinculadas con la posible afectación del Litoral por el fenómeno de El Niño y las necesidades de asistencia que podrían surgir ante eventuales crecidas.
El funcionario aclaró que ese tema no había sido abordado específicamente durante la visita a Concordia, aunque aseguró que existe un esquema de coordinación nacional con las provincias.
Según explicó, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Federal de Emergencias, “mantiene reuniones periódicas con las provincias potencialmente afectadas y trabaja desde hace aproximadamente tres meses en estrategias de prevención y mitigación ante una eventual emergencia”.
Coria remarcó que ese trabajo busca anticiparse a posibles situaciones de emergencia y que la coordinación entre Nación y las provincias del litoral ya se encuentra en marcha.