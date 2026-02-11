Laurta fue trasladado a Entre Ríos y pidió "que se sepa la verdad"

Este miércoles 11 de febrero, pasadas la 18, llegó a Concordia el ciudadano uruguayo Pablo Laurta, proveniente de la provincia de Córdoba, donde se encontraba cumpliendo prisión preventiva por el femicidio de su expareja –y madre de su hijo– y su exsuegra.
Tras descender del móvil de la Guardia Especial y ante los medios de comunicación, Laurta brindó breves pero contundentes declaraciones. En principio, manifestó que “la Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo”.
Posteriormente, ya en el interior de la Jefatura Departamental, volvió a expresarse y dijo: “Quiero que se sepa la verdad”.
Luego, el imputado fue nuevamente trasladado en una comisión de la Guardia Especial, a cargo del jefe Juan Ojeda y del segundo jefe Gabriel Franco, hacia la Alcaidía policial, donde permanecerá alojado a disposición de la jueza de Garantías Gabriela Seró, en el marco de la causa por el homicidio del chofer Martín Palacios, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado semanas después de su desaparición, en octubre de 2025.
La investigación por el crimen del remisero es llevada adelante por la fiscal Daniela Montangie, quien imputó a Laurta por el delito de homicidio criminis causa. En tanto, en la provincia de Córdoba, la Fiscalía de Violencia de Género le dictó prisión preventiva por el doble femicidio de Luna Giardina, madre de su hijo, y Mariel Zamudio, abuela del menor.