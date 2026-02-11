#HOY:

Habló de abusos a su hijo

Laurta fue trasladado a Entre Ríos y pidió "que se sepa la verdad"

Fue trasladado desde Córdoba, donde está imputado por doble femicidio. En la ciudad entrerriana le pesa una imputación por el asesinato del chofer Martín Palacios.

Laurta fue trasladado hacia la Alcaidía policial, donde permanecerá alojado a disposición de la jueza de Garantías, en Concordia. Crédito: Belén Fedullo.Laurta fue trasladado hacia la Alcaidía policial, donde permanecerá alojado a disposición de la jueza de Garantías, en Concordia. Crédito: Belén Fedullo.
Por: 

Este miércoles 11 de febrero, pasadas la 18, llegó a Concordia el ciudadano uruguayo Pablo Laurta, proveniente de la provincia de Córdoba, donde se encontraba cumpliendo prisión preventiva por el femicidio de su expareja –y madre de su hijo– y su exsuegra.

Tras descender del móvil de la Guardia Especial y ante los medios de comunicación, Laurta brindó breves pero contundentes declaraciones. En principio, manifestó que “la Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo”.

Posteriormente, ya en el interior de la Jefatura Departamental, volvió a expresarse y dijo: “Quiero que se sepa la verdad”.

laurtaLaurta fue trasladado hacia la Alcaidía policial, donde permanecerá alojado a disposición de la jueza de Garantías, en Concordia.

Luego, el imputado fue nuevamente trasladado en una comisión de la Guardia Especial, a cargo del jefe Juan Ojeda y del segundo jefe Gabriel Franco, hacia la Alcaidía policial, donde permanecerá alojado a disposición de la jueza de Garantías Gabriela Seró, en el marco de la causa por el homicidio del chofer Martín Palacios, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado semanas después de su desaparición, en octubre de 2025.

La investigación por el crimen del remisero es llevada adelante por la fiscal Daniela Montangie, quien imputó a Laurta por el delito de homicidio criminis causa. En tanto, en la provincia de Córdoba, la Fiscalía de Violencia de Género le dictó prisión preventiva por el doble femicidio de Luna Giardina, madre de su hijo, y Mariel Zamudio, abuela del menor.

