Con el Brigadier como protagonista

Escultores de Argentina, Italia y Chile participarán del segundo simposio de Humberto Primo

Del 6 al 11 de octubre, la Plaza 25 de Mayo de Humberto Primo será escenario del Segundo Simposio de Escultura “El Brigadier en la mirada”. Artistas de Argentina, Italia y Chile trabajarán en vivo sobre obras inspiradas en Estanislao López. La propuesta será de acceso libre y permitirá a vecinos y visitantes conocer de cerca el proceso creativo.