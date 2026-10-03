La Plaza 25 de Mayo de Humberto Primo se convertirá, del 6 al 11 de octubre, en un espacio de encuentro entre arte, historia y patrimonio con la realización del Segundo Simposio de Escultura “El Brigadier en la mirada”.
Escultores de Argentina, Italia y Chile participarán del segundo simposio de Humberto Primo
Del 6 al 11 de octubre, la Plaza 25 de Mayo de Humberto Primo será escenario del Segundo Simposio de Escultura “El Brigadier en la mirada”. Artistas de Argentina, Italia y Chile trabajarán en vivo sobre obras inspiradas en Estanislao López. La propuesta será de acceso libre y permitirá a vecinos y visitantes conocer de cerca el proceso creativo.
La propuesta reunirá a escultores de Argentina, Italia y Chile, quienes durante seis jornadas trabajarán en la creación de obras inspiradas en la figura y el legado de Estanislao López, una de las figuras centrales de la historia de Santa Fe y del proceso de organización del federalismo argentino.
El acceso será libre y durante el desarrollo del simposio vecinos y visitantes podrán observar en vivo el trabajo de los artistas, conocer sus técnicas y materiales e interactuar con ellos mientras avanzan en la realización de las esculturas.
Una propuesta que vincula arte e historia
La elección de Estanislao López como eje temático busca generar un diálogo entre la creación artística y la memoria histórica. A través de diferentes lenguajes y técnicas, los escultores participantes interpretarán la figura del Brigadier y producirán obras destinadas a enriquecer el patrimonio artístico de la localidad.
El encuentro también permitirá acercar el proceso de creación al público, transformando a la plaza en un espacio abierto de producción cultural. De esta manera, quienes recorran el lugar podrán observar cómo los materiales se convierten progresivamente en nuevas piezas escultóricas.
La propuesta se suma además a las actividades previstas en Humberto Primo con motivo de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad.
Participación de artistas de tres países
Uno de los principales atractivos de esta segunda edición será la participación de escultores provenientes de Argentina, Italia y Chile. La presencia de artistas de distintos países aportará diferentes miradas y experiencias al abordaje de la figura histórica elegida como eje del encuentro.
Las actividades comenzarán el lunes 6 de octubre y se extenderán hasta el domingo 11, con una programación que combinará el trabajo de los escultores con otras propuestas vinculadas a la historia y la cultura local.
En ese marco, el historiador Gustavo Battistoni participará de actividades destinadas a establecimientos educativos para abordar la figura de Estanislao López y su importancia en la historia santafesina.
Obras que quedarán como patrimonio de la localidad
El simposio tendrá también una dimensión patrimonial: las esculturas realizadas durante las jornadas pasarán a formar parte de manera permanente del paisaje urbano de Humberto Primo.
La iniciativa tuvo su primera edición en octubre de 2024, bajo el nombre “Legado”, y se desarrolló en el marco de los festejos por la fundación de la localidad. En esta segunda edición, la propuesta vuelve a combinar producción artística, participación internacional y recuperación de la memoria histórica.
Con la Plaza 25 de Mayo como escenario, Humberto Primo abrirá durante seis días un espacio para acercarse al arte en proceso, conocer el trabajo de escultores de diferentes procedencias y sumar nuevas obras a su patrimonio cultural.