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Los 21K de Rafaela tendrán un nuevo recorrido en su 16ª edición

La tradicional media maratón se disputará el domingo 1° de noviembre desde las 8, con largada en el Velódromo Invencible Rafaela. La edición 2026 incorporará un nuevo recorrido pensado para mostrar parte de la infraestructura deportiva generada en la ciudad a partir de los Juegos Suramericanos.