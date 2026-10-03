La ciudad de Rafaela se prepara para una nueva edición de una de sus competencias deportivas tradicionales. Este jueves fueron presentados oficialmente los 21K “Daniel Tecla Farías”, que tendrán su 16ª edición el domingo 1° de noviembre desde las 8:00.
Los 21K de Rafaela tendrán un nuevo recorrido en su 16ª edición
La tradicional media maratón se disputará el domingo 1° de noviembre desde las 8, con largada en el Velódromo Invencible Rafaela. La edición 2026 incorporará un nuevo recorrido pensado para mostrar parte de la infraestructura deportiva generada en la ciudad a partir de los Juegos Suramericanos.
El lanzamiento se realizó en Memories Bar y estuvo encabezado por el intendente Leonardo Viotti y el subsecretario de Deportes y Recreación, Alejandro Ambort. Del encuentro participaron grupos de runners, público general y representantes de medios de comunicación.
La competencia forma parte del calendario deportivo local y nacional y, para este año, propone como principal novedad un cambio en el recorrido. La modificación busca ofrecer un nuevo desafío para los participantes y, al mismo tiempo, permitir que la carrera atraviese y ponga en valor nuevos espacios de la ciudad.
Un nuevo circuito como desafío para los corredores
Durante la presentación, Ambort destacó el crecimiento de la actividad deportiva en Rafaela y el trabajo que realizan durante todo el año los distintos grupos de runners.
“Rafaela tiene cada vez más carreras y esto es muy bueno para fomentar la competencia y la vida sana”, señaló el funcionario, quien explicó que el cambio de circuito representa un desafío adicional para quienes participen de la competencia.
El nuevo recorrido ya se encuentra disponible para su consulta y prueba por parte de los corredores. La propuesta apunta a renovar una competencia que año tras año reúne a participantes de Rafaela y distintas localidades.
El legado de los Juegos Suramericanos
Viotti vinculó esta edición de los 21K con el momento deportivo que atraviesa la ciudad luego de los Juegos Suramericanos 2026.
“Es el año para el deporte en la ciudad de Rafaela y la provincia de Santa Fe. Todo esto hace que la maratón sea tan especial también”, sostuvo el intendente durante la presentación.
En ese sentido, explicó que el nuevo circuito permitirá mostrar parte de los espacios e infraestructura que quedaron como legado de los Juegos Suramericanos y que ahora buscan ser incorporados a la vida cotidiana de la ciudad mediante nuevas actividades y eventos.
“Tenemos que llenar de vida y eventos” esos nuevos espacios, planteó Viotti, al destacar la posibilidad de aprovechar la infraestructura deportiva generada durante la competencia internacional.
Largada desde el Velódromo Invencible Rafaela
La 16ª edición de la media maratón “Daniel Tecla Farías” se correrá el domingo 1° de noviembre a partir de las 8:00. La largada estará ubicada en el Velódromo Invencible Rafaela, en la intersección de avenida Podio y Vieytes.
Durante el acto también se presentó oficialmente la remera que utilizarán los participantes en esta edición.
La competencia mantiene además el reconocimiento a Daniel “Tecla” Farías, cuyo nombre identifica a la media maratón desde hace años. Durante la presentación, el municipio destacó el acompañamiento de su familia a lo largo de las distintas ediciones de la prueba.