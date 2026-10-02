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Acompañamiento de personas mayores

Profesionales de la salud capacitarán a Promotores Gerontológicos en Romang

La propuesta comenzó en la Sala Municipal de Cultura y contempla distintos módulos a cargo de profesionales de la salud. El curso busca fortalecer los conocimientos y herramientas destinados al cuidado y acompañamiento de las personas mayores.

Nueva capacitación en Romang para fortalecer el acompañamiento de personas mayoresNueva capacitación en Romang para fortalecer el acompañamiento de personas mayores
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La Sala Municipal de Cultura de Romang fue escenario de la presentación del curso de Promotores Gerontológicos, una propuesta de capacitación destinada a fortalecer la formación de quienes acompañan y trabajan con personas mayores.

La actividad se desarrolló el miércoles por la noche y reunió a los participantes que formarán parte de una capacitación que abordará diferentes aspectos relacionados con el cuidado, el acompañamiento y la atención de las personas mayores.

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El curso es impulsado de manera conjunta por la Subsecretaría de Personas Mayores del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Romang, con el objetivo de incorporar herramientas que permitan desarrollar un abordaje integral, respetuoso y centrado en las necesidades de cada persona.

Formación a cargo de profesionales de distintas áreas

Uno de los aspectos centrales de la propuesta será la participación de profesionales de la salud, quienes estarán a cargo del desarrollo de los distintos módulos de la capacitación.

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A través de sus conocimientos y experiencias, los especialistas brindarán contenidos vinculados con las distintas dimensiones que atraviesan el acompañamiento de las personas mayores.

La propuesta apunta así a ampliar los conocimientos de quienes desarrollan tareas vinculadas con este sector de la población y favorecer prácticas basadas en el respeto, el cuidado y la atención integral.

Herramientas para el acompañamiento de personas mayores

La formación de promotores gerontológicos busca aportar recursos para comprender las particularidades de esta etapa de la vida y fortalecer las capacidades necesarias para brindar un acompañamiento adecuado.

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En ese sentido, la capacitación plantea una mirada que contempla a las personas mayores desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta sus necesidades y promoviendo un trato humano y respetuoso.

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