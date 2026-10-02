La Sala Municipal de Cultura de Romang fue escenario de la presentación del curso de Promotores Gerontológicos, una propuesta de capacitación destinada a fortalecer la formación de quienes acompañan y trabajan con personas mayores.
Profesionales de la salud capacitarán a Promotores Gerontológicos en Romang
La propuesta comenzó en la Sala Municipal de Cultura y contempla distintos módulos a cargo de profesionales de la salud. El curso busca fortalecer los conocimientos y herramientas destinados al cuidado y acompañamiento de las personas mayores.
La actividad se desarrolló el miércoles por la noche y reunió a los participantes que formarán parte de una capacitación que abordará diferentes aspectos relacionados con el cuidado, el acompañamiento y la atención de las personas mayores.
El curso es impulsado de manera conjunta por la Subsecretaría de Personas Mayores del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Romang, con el objetivo de incorporar herramientas que permitan desarrollar un abordaje integral, respetuoso y centrado en las necesidades de cada persona.
Formación a cargo de profesionales de distintas áreas
Uno de los aspectos centrales de la propuesta será la participación de profesionales de la salud, quienes estarán a cargo del desarrollo de los distintos módulos de la capacitación.
A través de sus conocimientos y experiencias, los especialistas brindarán contenidos vinculados con las distintas dimensiones que atraviesan el acompañamiento de las personas mayores.
La propuesta apunta así a ampliar los conocimientos de quienes desarrollan tareas vinculadas con este sector de la población y favorecer prácticas basadas en el respeto, el cuidado y la atención integral.
Herramientas para el acompañamiento de personas mayores
La formación de promotores gerontológicos busca aportar recursos para comprender las particularidades de esta etapa de la vida y fortalecer las capacidades necesarias para brindar un acompañamiento adecuado.
En ese sentido, la capacitación plantea una mirada que contempla a las personas mayores desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta sus necesidades y promoviendo un trato humano y respetuoso.