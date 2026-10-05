La mañana de este lunes comienza con cielo cubierto en la ciudad de Santa Fe y una temperatura de 15,2°C. La humedad es del 78%, el viento sopla del sudeste a 8 km/h y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros. El pronóstico oficial anticipa una jornada mayormente nublada, con una máxima de 23°C y baja probabilidad de precipitaciones.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 5 de octubre
En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio más importante para este lunes 5 de octubre. Antes de salir, revisá cómo estará el tiempo, qué sectores presentan cambios en la circulación y si tu zona tiene previsto un corte de energía.
A la hora de organizar los primeros movimientos del día, también hay que tener en cuenta las modificaciones que afectan al Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé, además de obras y cortes de tránsito en rutas de la provincia.
Clima: una mañana fresca y un lunes mayormente nublado
Santa Fe comenzó el lunes con 15,2°C, cielo cubierto y 78% de humedad. El viento sopla del sudeste a 8 km/h y la visibilidad es de 12 kilómetros.
Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 12°C y 0% de probabilidad de precipitaciones. El viento tendrá dirección predominante del este y velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Por la tarde continuará el cielo mayormente nublado. La temperatura llegará hasta los 23°C y la probabilidad de precipitaciones estará entre 0 y 10%.
Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con unos 19°C. El viento podría aumentar su intensidad y ubicarse entre 13 y 22 km/h, nuevamente desde el este.
El pronóstico extendido anticipa una máxima de 24°C para el martes y de 23°C para el miércoles. El jueves tendrá una máxima de 22°C y el viernes será más fresco, con 19°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí, pero liviano. La mañana comienza fresca y la temperatura irá subiendo rápidamente durante el día. Una campera fina puede ser suficiente para las primeras horas, especialmente para quienes se movilicen temprano.
Tránsito: atención al Puente Carretero y a las rutas
El informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial indica que, por el momento, las rutas del territorio provincial presentan tránsito fluido y buena visibilidad.
Sin embargo, hay sectores donde las obras obligan a modificar recorridos o pueden generar demoras.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Los trabajos vinculados a la construcción del nuevo puente mantienen cambios en la circulación.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina continúa operativo un desvío para el tránsito que circula hacia Santa Fe por la nueva traza norte. A su vez, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás hacia Santo Tomé: tené en cuenta el desvío por Maciá, Colón y Mitre y respetá la señalización.
Si ingresás a Santa Fe: prestá especial atención a la circulación sobre la nueva traza y a los sectores donde se comparte la calzada.
La recomendación es salir con tiempo y contemplar demoras mayores a las habituales.
RN A012: corte total en un tramo
La RN A012 permanece interrumpida para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos se encuentran establecidos en los cruces de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174: tránsito alternado en el Puente Rosario-Victoria
En el kilómetro 59,2 de la RN 174, continúan los trabajos sobre la calzada iniciados el 21 de septiembre.
Mientras duren las tareas, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas. El plazo estimado de los trabajos es de un mes y medio, por lo que pueden registrarse demoras en el sector.
La indicación para quienes deban atravesar ese tramo es reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con precaución.
Si vas a viajar por rutas provinciales: aunque el panorama general es de tránsito fluido y buena visibilidad, conviene consultar las condiciones antes de emprender un viaje y prestar atención a las zonas de obras.
Cortes de luz: qué zonas tendrán interrupciones este lunes
La Empresa Provincial de Energía informó cortes programados para este lunes 5 de octubre en sectores de Santa Fe y Rincón, vinculados con tareas de mantenimiento y mejoras.
En la ciudad de Santa Fe, las interrupciones previstas son:
De 8 a 10: Tacca, Oroño, Vera Mujica y Reconquista. Trabajos de mantenimiento de subestación.
De 8 a 12: Leumann, Grierson, Hnos. Figueroa y La Pampa.
En Rincón, está previsto un corte:
De 8 a 12: Ruta Provincial N.º 1, Las Rosas, Los Grillos y Del Rocío.
Los trabajos pueden suspenderse o modificarse ante determinadas condiciones, por lo que quienes se encuentren dentro de las zonas mencionadas deberían tomar las previsiones necesarias antes de comenzar la jornada.
Si trabajás desde casa, tenés equipos eléctricos en funcionamiento o necesitás realizar alguna actividad que dependa del suministro, conviene verificar previamente si el domicilio se encuentra dentro del área afectada.
Antes de salir: el checklist de este lunes
Antes de cerrar la puerta de casa, repasá estos puntos:
✅ Clima: 15,2°C durante las primeras horas y máxima prevista de 23°C.
✅ Lluvia: no se esperan precipitaciones significativas durante la jornada.
✅ Tránsito: las rutas provinciales presentan, en general, tránsito fluido y buena visibilidad.
✅ Puente Carretero: continúan los desvíos y cambios de circulación entre Santa Fe y Santo Tomé.
✅ RN A012: permanece cortada en el tramo entre RP 25 y la vieja RN 9.
✅ RN 174: tránsito alternado en el Puente Rosario-Victoria por trabajos sobre la calzada.
✅ Luz: hay cortes programados en sectores de Santa Fe y Rincón.
✅ Agua: no se incorporan cortes de ASSA sin confirmación oficial vigente.
✅ Abrigo: conviene llevar una campera liviana para las primeras horas.
✅ Traslados: si cruzás hacia Santo Tomé, salí con tiempo y respetá los desvíos.