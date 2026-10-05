En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 5 de octubre

En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio más importante para este lunes 5 de octubre. Antes de salir, revisá cómo estará el tiempo, qué sectores presentan cambios en la circulación y si tu zona tiene previsto un corte de energía.