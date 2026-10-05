Como informó El Litoral días atrás, en el Concejo de Santa Fe se había presentado una resolución -que finalmente se aprobó en la última sesión- donde se le pidió al municipio capitalino que intime a los propietarios de un inmueble ubicado en 25 de Mayo e Hipólito Irigoyen a que lo limpien, desmalecen y desraticen.
De lujoso edificio a sombría "caries urbana": "Los que estudian arriba conviven con las ratas"
Lo dijo el concejal que impulsó la intimación a los dueños del inmueble de 25 de Mayo e Hipólito Irigoyen para que lo limpien. Mostró fotos: impacta la mugre acumulada. En el piso superior, funciona un instituto educativo.
Como se explicó, es un edificio de planta baja y piso superior que, años atrás, en su "época dorada", debió haber ostentado un refinado y ecléctico esplendor arquitectónico. Sin embargo, en la actualidad se ha convertido en una "caries urbana", expresión utilizada para los inmuebles en estado de total abandono.
Hay un doble problema: primero, los perjuicios sanitarios y molestias que se generan a los vecinos que viven en las inmediaciones -colindantes-, ya que el abandono trae consigo la acumulación de mugre, de yuyos, de agua (charcos que terminan siendo criaderos del Aedes aegypti, mosquito vector del dengue), y sobre todo de ratas.
El segundo problema, y acaso más acuciante que el primero, es que en la planta alta del edificio funciona el Instituto terciario ISEC, establecimiento de formación de nivel superior al que asisten a diario estudiantes, docentes y personal no docente. Ese piso superior está limpio y acondicionado para las actividades educativas. Pero...
Convivir con ratas
"Adentro, la planta baja es el típico aguantadero que vemos en muchos otros barrios de la ciudad. Pero la premura de la situación acá aquí en que los alumnos nos cuentan que cuando suben por la escalera (a la planta alta) deben convivir, y esto es literal, con ratas", declaró en el recinto Lucas Simoniello, impulsor de esta iniciativa.
"La gente que administra el instituto nos cuenta, por ejemplo, que a veces abren un armario y se encuentran con una rata. Las alimañas suben de la planta baja, totalmente abandonada, al piso superior donde funciona el ISEC", explicó, mientras exponía registros fotográficos elocuentes de cómo está el lugar.
"Esto es lo que ven los estudiantes y los directivos desde arriba de una ventana. Hay un impresionante nivel de mugre en el inmueble de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen: ratas, colchones tirados, latas, heces de palomas. Estamos ante un grave problema", enfatizó el concejal mientras mostraba más fotos.
"Es muy injusto porque la gente de este instituto está haciendo un esfuerzo para pagar el alquiler (de la planta alta), pero deben padecer esta situación. Es sumamente injusto", insistió.
Como agravante, este sector céntrico tiene varias caries urbanas. "La última actividad comercial de la firma titular de este inmueble que hubo allí, de la que yo recuerde, fue un bowling",dijo Simoniello.
"Esa empresa -prosiguió el concejal radical- tiene otro inmueble abandonado en Santa Fe ciudad que genera graves perjuicios, en San Martín y Monseñor Zazpe, esquina más que emblemática para todos los santafesinos", denunció.
"Sabemos que dicha firma tiene problemas, no es nuestra culpa. Tenemos toda la buena voluntad y predisposición para solucionar el tema. Esta es una esquina muy importante en un sector de la ciudad pero que, como agravante, tiene varios inmuebles abandonados en el entorno", adujo Simoniello.
El legislador local pidió que se cumpla con la ordenanza N° 13.133, que indica que los titulares de estos inmuebles deben ser multados e intimados para que los limpien y saneen; y en caso de haber deudas abultadas éstas deben ser ejecutadas, entre otras exigencias.
"Además, esa norma establece que circunstancialmente el municipio puede, con el auxilio de la fuerza pública y la Justicia -porque para esto se necesita una orden de allanamiento-, proceder a la limpieza del lugar con cargo a los dueños", explicó Simoniello.
Crecimiento del problema
Este diario informó días atrás que el Observatorio Data Encuentro, que realiza un seguimiento exhaustivo del tema, tiene un mapa geolocalizado donde a la fecha hay 422 “caries urbanas” detectadas en toda la ciudad. A fines de agosto, ese número era de 383, contó El Litoral. En sólo el mes de septiembre el incremento fue del 10%.
Como antecedente, puede mencionarse que a fines de agosto el mencionado concejal pegó una carta abierta con su firma y la de varios adherentes sobre los carteles publicitarios del ingreso de otra “caries urbana” ubicada en pleno centro, Suipacha y 9 de Julio. La misiva estaba dirigida a los propietarios de esa locación.
"Se trata de una obra en altura de una decena de pisos que quedó paralizada en 1994. Nunca se retomaron los trabajos y ahí quedó, como detenida en el tiempo, toda pintarrajeada en sus balcones, con el olor nauseabundo de las heces de los cientos de palomas que hicieron nidos en su interior", decía la crónica.
“Los propietarios de este inmueble deben $26 millones de TGI al Estado Municipal”, había dicho en esa oportunidad Simoniello a la prensa.