En Santa Fe

De lujoso edificio a sombría "caries urbana": "Los que estudian arriba conviven con las ratas"

Lo dijo el concejal que impulsó la intimación a los dueños del inmueble de 25 de Mayo e Hipólito Irigoyen para que lo limpien. Mostró fotos: impacta la mugre acumulada. En el piso superior, funciona un instituto educativo.