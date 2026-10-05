Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Obras en rutas provinciales: se realizan trabajos en distintos corredores
Ruta Provincial 10-s: trabajos entre Theobald y la RN 9, en el departamento Constitución.
Ruta Provincial 31: obras entre Tartagal e Intiyaco, en el departamento Vera.
Calle Piedrabuena: trabajos en el tramo comprendido entre la RN 9 y la RP 21, en el departamento Rosario.
Ruta Provincial 91: pavimentación del desvío para tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta Provincial 2: pavimentación entre San Justo y la RP 281, en el departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: trabajos de pavimentación entre las rutas nacionales 8 y 33, en el departamento General López.
Ruta Provincial 96 – Etapa 1: pavimentación entre Miguel Torres y Chovet, departamento General López.
Ruta Provincial 7-s: trabajos de pavimentación entre Venado Tuerto y San Francisco, departamento General López.
Puente Carretero: cambios y desvíos en Santo Tomé
Por la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se mantienen los cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Macia, Colón y Mitre.
Desde la Municipalidad de Santo Tomé solicitaron circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial ubicado en la zona.
En la cabecera santafesina, continúa operativo un desvío para el tránsito con dirección a Santa Fe hacia la nueva traza norte.
En este sector, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte y desvíos
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, se encuentra interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos en un tramo de la RN A012, entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9.
Hay desvíos establecidos en las intersecciones de RN A012 y RN 34 y de RN A012 y RP 25.
Se recomienda respetar las indicaciones y prever posibles demoras.
RN 174: trabajos en el Puente Rosario-Victoria
En el km 59,2 de la RN 174 (Puente Rosario-Victoria) se realizan trabajos sobre la calzada desde el lunes 21 de septiembre, con una duración estimada de un mes y medio.
Durante las tareas, el tránsito circula de manera alternada las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras en el sector.
Se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad.