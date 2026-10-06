En Santa Fe

Propuesta socialista para regular el enjuiciamiento de los magistrados, fiscales y defensores

La iniciativa de Cattalini prevé que sea un Jurado de Enjuiciamiento el encargado de la tarea. Los ministros de la Corte y las autoridades superiores del Ministerio Público están exceptuados del nuevo cargo y seguirán en manos de la Asamblea Legislativa.