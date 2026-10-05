El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este lunes en la Casa de Gobierno al embajador de la Unión Europea en la Argentina, Erik Høeg, en un encuentro centrado en las oportunidades comerciales, productivas y de inversión que abre para Santa Fe el acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo.
Pullaro recibió al embajador de la Unión Europea y analizó nuevas oportunidades para Santa Fe
El gobernador se reunió con Erik Høeg para evaluar el impacto del acuerdo Mercosur-UE, la apertura de mercados y las posibilidades de inversión para empresas y productores santafesinos.
De la reunión participaron también los ministros Gustavo Puccini, Pablo Olivares, Fabián Bastia y Enrique Estévez, además de funcionarios de las áreas de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior e Inversiones.
El peso exportador de Santa Fe
Tras el encuentro, Puccini destacó que la provincia representa entre el 22% y el 25% de las exportaciones nacionales y sostuvo que ese volumen obliga a seguir identificando oportunidades en mercados exigentes.
El ministro de Desarrollo Productivo señaló además que Santa Fe cumple con requisitos ambientales y de trazabilidad que exige la Unión Europea y remarcó que ese punto puede mejorar la competitividad de la producción provincial.
También indicó que el Gobierno trabaja con pymes y productores en capacitaciones y certificaciones para facilitar el acceso al mercado europeo.
Infraestructura y conexión con Madrid
Puccini mencionó además las inversiones en infraestructura logística, especialmente en puertos y aeropuertos, con el objetivo de mejorar la salida de la producción santafesina.
En ese marco, destacó la conexión aérea directa entre Rosario y Madrid, que consideró una oportunidad para ampliar los vínculos comerciales, turísticos, educativos y de cargas.
La Provincia también planteó la necesidad de avanzar en una solución para el sector del biodiésel, uno de los rubros estratégicos de la economía santafesina.
“Una reunión excelente”
Høeg calificó el encuentro con Pullaro como “excelente” y explicó que la visita apunta a profundizar la cooperación entre la Unión Europea y Santa Fe.
El diplomático señaló que uno de los objetivos fue conocer cómo se está implementando el acuerdo Mercosur-UE y qué perspectivas genera para productores, consumidores y empresas de la provincia.
También destacó la intención de trabajar especialmente con pequeñas y medianas firmas para facilitar su adaptación a las normas del mercado europeo.
Los requisitos del mercado europeo
Entre los principales temas de trabajo aparecen los requisitos sanitarios y fitosanitarios, la trazabilidad de los productos y las normas vinculadas con la protección contra la deforestación.
Esos puntos formarán parte de un foro previsto en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, donde se analizarán con mayor detalle las oportunidades y desafíos que presenta el nuevo escenario comercial.
La agenda también contempla el fortalecimiento de la cooperación institucional y la búsqueda de nuevas inversiones para sectores productivos santafesinos.