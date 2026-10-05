Rige en toda la provincia

El Poder Ejecutivo de Santa Fe promulgó la ley de "cuidacoches"

Con la firma del gobernador y el ministro Fabián Bastía, quedó promulgada la ley que modificara el Código de Faltas para prohibir la actividad de "trapitos" en toda la provincia. Ahora, los Concejos deliberantes de cada ciudad deberán establecer las pautas sobre la actividad.