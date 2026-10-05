Mediante el decreto Nro. 2121 del pasado viernes 2 de octubre, el Poder Ejecutivo promulgó la ley Nro. 14.486 que modificó el Código de Convivencia y prohibió la actividad de cuidacoches en toda la provincia. El instrumento lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, y del ministro de Gobierno, Fabián Bastía.
El Poder Ejecutivo de Santa Fe promulgó la ley de "cuidacoches"
Con la firma del gobernador y el ministro Fabián Bastía, quedó promulgada la ley que modificara el Código de Faltas para prohibir la actividad de "trapitos" en toda la provincia. Ahora, los Concejos deliberantes de cada ciudad deberán establecer las pautas sobre la actividad.
Tras varios meses de postergaciones y discusión incluso en el seno del propio oficialismo, la norma recibió sanción definitiva por parte del Senado hace dos semanas. El cuerpo insistió con la versión original del proyecto, por lo que desestimó los cambios que había introducido la Cámara de Diputados.
Qué cambia
Desde la sanción de la ley, la actividad de los "trapitos" o cuidacoches queda prohibida en todo el territorio santafesino, aunque la práctica no será considerada un delito, sino una contravención. De todas maneras, los municipios y comunas deberán adherir a la normativa de manera explícita y a través de la ordenanza correspondiente.
Ofrecer el servicio de cuidado, lavado o retribución de vehículos sin autorización en zonas prohibidas se penalizará con 2 a 10 días de trabajo comunitario y la prohibición de concurrir al lugar del hecho. En caso de reincidencia, se prevén penas de arresto de 10 a 20 días.