En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 7 de octubre

La jornada de este miércoles estará marcada por las tormentas, con una alerta amarilla vigente y mayor probabilidad de lluvias durante la tarde. Además, hay obras y desvíos en accesos y rutas, mientras que la EPE programó cortes de luz en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Rincón.