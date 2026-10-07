En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio más importante de este miércoles 7 de octubre para organizar la jornada en Santa Fe: qué clima esperar, por dónde circular, dónde habrá cortes de luz y qué precauciones conviene tomar antes de salir.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 7 de octubre
La jornada de este miércoles estará marcada por las tormentas, con una alerta amarilla vigente y mayor probabilidad de lluvias durante la tarde. Además, hay obras y desvíos en accesos y rutas, mientras que la EPE programó cortes de luz en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Rincón.
Clima: una mañana inestable y tormentas fuertes por la tarde
El miércoles comenzó en la ciudad de Santa Fe con 20,9°C, cielo cubierto y 91% de humedad. El viento sopla del Este a 21 km/h, la presión atmosférica es de 1004,8 hPa y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros.
El dato central para quienes tienen que salir es que rige una alerta amarilla por tormentas y el tiempo tenderá a desmejorar durante el día.
Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura prevista para las primeras horas parte de los 16°C y subirá hasta alcanzar los 23°C.
La situación cambia durante la tarde. El pronóstico anticipa tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 70% y 100%. Durante la noche las condiciones continuarían inestables, también con tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%.
El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h y cambiará de dirección: será predominantemente del noreste durante la mañana, del sudeste por la tarde y del sur durante la noche.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, aunque no será necesario un abrigo pesado. La temperatura máxima llegará a 23°C, pero la humedad, el cielo cubierto y las precipitaciones pueden generar una sensación térmica menos agradable. Para quienes tengan que permanecer varias horas fuera de casa, además, lo más importante será llevar paraguas o alguna protección para la lluvia y contemplar posibles cambios en el estado de las calles.
El panorama seguirá fresco en los próximos días: el jueves se esperan entre 16°C y 20°C; el viernes, entre 13°C y 17°C; y el sábado, entre 13°C y 19°C.
Tránsito: qué tener en cuenta antes de salir
La lluvia y las lloviznas agregan un factor de precaución para quienes circulen por la ciudad, los accesos y las rutas de la región. La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que se registran lloviznas leves que dejan calzadas húmedas y resbaladizas en rutas de la región centro.
Por eso, si vas a manejar, la recomendación es reducir la velocidad, aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante y evitar maniobras bruscas.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé
El Puente Carretero presenta cambios en la circulación debido a las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. A su vez, la mano que conduce hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Quienes tengan que atravesar el sector deben salir con tiempo y respetar las indicaciones de la señalización y del personal que trabaja en la zona.
Si vas hacia la Ruta 168 o Colastiné
En la Autopista Santa Fe-Rosario, se registra una reducción de calzada entre los kilómetros 128 y 122, a la altura de Barrio Caima, en sentido hacia Rosario, debido a obras.
Además, la EPE programó trabajos que afectarán durante la mañana un sector de la Ruta Nacional 168 y Bajada Di Stéfano, Boaglio y De La Salle, entre las 9 y las 13. También habrá tareas en calle Velocidad y Resistencia, entre la RN 168 y Las Talas, en Colastiné, en el mismo horario.
Si tenés que circular por otras rutas de la provincia
En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden producirse demoras.
En la RN A012, permanece el corte para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9. Los desvíos se realizan en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25.
Cortes de luz: los barrios afectados este miércoles
La Empresa Provincial de la Energía tiene previstos cortes programados durante este miércoles 7 de octubre en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón. El cronograma oficial de la EPE coincide con la información publicada en el material de El Litoral.
En Santa Fe, los cortes programados son:
8 a 12: Menchaca, Storni, Neuquén y Hnos. Figueroa.
8.30 a 12.30: Estrada, Azopardo, Zeballos y Vieytes.
8.30 a 12.30: avenida Peñaloza, Javier de la Rosa, Vieytes y Estrada.
9 a 13: Ruta Nacional 168, Bajada Di Stéfano, Boaglio y De La Salle.
9 a 13: calle Velocidad y Resistencia, entre RN 168 y Las Talas, en Colastiné.
9 a 13: Beruti, Larrea, Rosas y Crespo.
12.30 a 16.30: avenida A. del Valle, Castelli, Espora y 1 de Mayo.
En Santo Tomé, se programaron interrupciones de 8 a 10 en:
Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, General Guido y Cervera.
Rivadavia, Belgrano, Frutos y Alberdi.
Frenguelli, 4 de Enero, Almaraz y Lavalle.
En San José del Rincón, el corte previsto entre las 8 y las 10 alcanza Gamboa, Ubajay, Santa Rosa y Artiriza.
La EPE advierte que los trabajos pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
También puede interesarte antes de salir
Con la información disponible para esta primera actualización de la mañana, los dos temas que requieren mayor atención son el estado del tiempo y la circulación vehicular.
La combinación de tormentas previstas para la tarde, calzadas húmedas y obras o desvíos en distintos puntos puede generar un viaje más lento de lo habitual. Si no es imprescindible trasladarse durante el período de mayor inestabilidad, conviene tener en cuenta el pronóstico antes de definir el horario de salida.
También es recomendable revisar el estado del suministro eléctrico si vivís en alguno de los sectores incluidos en el cronograma de la EPE y tomar previsiones para las horas en las que está programado el corte.
No se incorporan datos sobre ANSES, PAMI, escuelas, bancos, SUBE, salud, feriados o impuestos porque el material suministrado no contiene información específica y actualizada sobre esos servicios para este miércoles.
Antes de salir: el checklist de este miércoles
Antes de cerrar la puerta de casa, revisá estos puntos:
✅ Clima: cielo cubierto, inestabilidad y tormentas fuertes previstas especialmente para la tarde.
✅ Alerta: rige alerta amarilla por tormentas.
✅ Tránsito: calzadas húmedas y resbaladizas en rutas de la región.
✅ Puente Carretero: hay desvíos y circulación con doble sentido en un tramo de la cabecera santafesina.
✅ Ruta 168: hay obras y cortes de luz programados en sectores determinados.
✅ Autopista Santa Fe-Rosario: reducción de calzada entre los km 128 y 122, sentido a Rosario.
✅ Cortes de luz: hay interrupciones programadas en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón.
✅ Agua: no hay información de ASSA incluida en las fuentes suministradas.
✅ Qué llevar: paraguas o protección para la lluvia y abrigo liviano.
✅ Qué evitar: circular a alta velocidad, especialmente con calzada mojada.
✅ Recomendación del día: si tenés que manejar, salí con tiempo y contemplá posibles demoras.