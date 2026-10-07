Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: cambios y desvíos
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, continúan los cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por las calles Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina se encuentra operativo un desvío para el tránsito que circula hacia Santa Fe, por la nueva traza norte.
En este sector, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte y desvíos
La RN A012 permanece cortada para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.
Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y de la RN A012 con la RP 25.
Se solicita respetar las indicaciones y prever posibles demoras.
RN 174: trabajos en el Puente Rosario-Victoria
En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2.
Las tareas comenzaron el lunes 21 de septiembre y tienen un plazo estimado de un mes y medio. Durante la ejecución de la obra, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras en el sector.
Se recomienda circular con máxima precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Se registran lloviznas leves que provocan calzadas húmedas y resbaladizas en rutas de la región centro. Extremar precauciones al transitar.