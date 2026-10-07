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Colón
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En Vivo Miércoles 7 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:04 / Mié. 07.10.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: cambios y desvíos

Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, continúan los cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.

En Santo Tomé, el tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por las calles Macia, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina se encuentra operativo un desvío para el tránsito que circula hacia Santa Fe, por la nueva traza norte.

En este sector, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

07:04 / Mié. 07.10.2026

RN A012: corte y desvíos

La RN A012 permanece cortada para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.

Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y de la RN A012 con la RP 25.

Se solicita respetar las indicaciones y prever posibles demoras.

07:04 / Mié. 07.10.2026

RN 174: trabajos en el Puente Rosario-Victoria

En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2.

Las tareas comenzaron el lunes 21 de septiembre y tienen un plazo estimado de un mes y medio. Durante la ejecución de la obra, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras en el sector.

Se recomienda circular con máxima precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad.

06:46 / Mié. 07.10.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Se registran lloviznas leves que provocan calzadas húmedas y resbaladizas en rutas de la región centro. Extremar precauciones al transitar.

06:41 / Mié. 07.10.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Desde el KM 128 a KM 122, altura de Barrio Caima - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras.

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