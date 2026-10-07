El 25 de septiembre, referentes de las empresas prestatarias del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos ingresaron en la Municipalidad un expediente (N° DE-1484-02157853-9) donde solicitaron una actualización tarifaria “urgente” -así figura en ese texto administrativo-, y una reestructuración de la asistencia financiera.
Colectivos: qué nueva suba del boleto se plantea para Santa Fe y cuál es la postura del municipio
Empresarios del transporte realizaron un pedido formal de actualización tarifaria al gobierno local. Y un “refuerzo” de las fuentes financieras del sistema. Para la Municipalidad, la tarifa plana “está al límite” y todo se encuentra “bajo análisis”.
Como es de público conocimiento, la crisis del transporte en Santa Fe y otras jurisdicciones continúa, tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte (subsidios del gobierno nacional) para todo el interior del país. A ello se suman otros factores, como paritarias, las subas del combustible y la caída nominal de usuarios.
Por ejemplo, en Rosario se autorizó recientemente un nuevo incremento en la tarifa básica de colectivos urbanos: saltó de $1.720 a $2.150 (25% de incremento). Así, la ciudad del sur provincial tiene los mismos valores tarifarios que Córdoba capital, por caso.
Desde mayo, como informó este diario, en la ciudad capital el boleto frecuente pasó a costar de 1.720 pesos a 1.900 pesos, siempre y cuando el usuario realice la registración de su tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS). Si un usuario no registra su tarjeta SUBE, o si abona con QR, abona por un viaje el valor de la tarifa plena, que es hoy de 2.111,11 pesos.
Análisis de costos
Los empresarios de las prestatarias Autobuses Santa Fe, Ersa Urbano SA. y Empresa Recreo SRL explican en el planteo formal de actualización tarifaria al municipio, cómo fue el cálculo de costos -donde inciden como se dijo combustibles, kilómetros recorridos por unidad, etcétera- para el sostenimiento de este servicio esencial.
La variación de costos entre abril y septiembre ha sido del 11,15%, evolución “incluso por debajo de la inflación registrada en mismo periodo”, es decir, de “una manera razonable”, adujeron.
Sin embargo, lo que preocupa es la caída del pasaje (cantidad de pasajeros), que se profundizó a partir de julio de 2026, y que implica inevitablemente distribuir el costo del sistema sobre una base de usuarios menor, generando esta situación una presión sobre la tarifa plena por encima del ajuste en costos”.
Además -consideraron los empresarios- a nivel local “el municipio no logra generar una masa de recursos estables que otorguen previsibilidad al sistema. Estos fondos municipales que van al sostenimiento del sistema son de unos $300 millones mensuales, explican en un cuadro comparativo: el monto está por debajo de lo que aportan otras ciudades.
Dicho todo esto, siempre según la mirada empresaria del rubro del transporte, el valor que equilibra los costos del sistema -de mantenerse el nivel de subsidios y pasajeros que se registra-, “ubicaría la tarifa plana en los $2.665,89”. Respecto al último estudio de costos a abril último, se registra una variación del 15% ($2.665 versus $2.309).
“Tarifas al límite”
En diálogo con la prensa, el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, aseguró que este mes “se duplicó el aporte para que los empresarios puedan pagar los sueldos” ($300 millones son por mes los aportes municipales, según el funcionario).
Mencionó como factores condicionantes las paritarias con los choferes, los insumos (combustibles, repuestos, etcétera): “Tenemos una reunión pendiente con el intendente (Juan Pablo Poletti). Las variables de costos están contenidas; pero Nación sigue sin aportar lo que recauda por el Impuesto a los Combustibles en Santa Fe”, fustigó.
Mencionó luego la necesidad de “equilibrar los números”, porque “el usuario está al límite. Lo sabemos y tenemos claro que hay que cuidar el bolsillo del santafesino con respecto a cada aumento. Esto también lo hemos discutido con los empresarios. La tarifa está hoy en una situación realmente límite”, advirtió Mastropaolo.
Todo está en análisis y discusión: “El costo de la tarifa es un tema muy serio. Necesitamos que nuestros técnicos analicen todas las variables, y también haga lo suyo el Órgano de Transporte. Es un tema sensible...”, reiteró-, y confirmó que desde el sector empresario hay un pedido de actualización tarifaria que “está siendo evaluada”.
Más allá de la tarifa
Los empresarios sostienen en el pedido de redeterminación tarifaria que ésta debe ser acompañada por “una discusión más amplia sobre el esquema de financiamiento del sistema de transporte público. La problemática que atraviesa actualmente el sistema no puede ser analizada únicamente desde la actualización de la tarifa”, adujeron.
Como contó El Litoral, la matriz del sistema está afectada por las fuentes de financiamiento, y que según los empresarios es un problema se ha profundizado “a partir de la eliminación de los aportes del Estado Nacional, lo cual lleva a las jurisdicciones locales y provinciales a asumir una mayor participación (económica) para sostener la prestación”.
Los referentes prestatarios del servicio realizan en la petición formal tres puntos a evaluar: el primero, una mayor participación del municipio en términos asistencia financiera, con lo cual “se reduciría la presión sobre el valor abonado directamente por los pasajeros”.
En segundo lugar, plantean como necesario “revisar el mecanismo de reconocimiento económico correspondiente al Boleto Educativo Gratuito (BEG), y “el financiamiento de las franquicias y gratuidades.
Finalmente, proponen “la preservación de la tarifa abonada por el pasajero”, puesto que quienes abonan la tarifa plana (sin ningún atributo social) representan hoy cerca del 20% del total de viajes del sistema. “Sobre ese universo reducido no puede continuar concentrándose las gratuidades”, agregan.
La solución al actual desequilibrio financiero “no debería descansar exclusivamente sobre una actualización tarifaria, sino sobre una combinación equilibrada de herramientas”, por lo cual, plantean “un esquema integral y previsible de financiamiento”.