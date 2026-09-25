Crisis del transporte

Colectivos en Santa Fe: tras el acuerdo paritario, precio del boleto y subsidios vuelven a la escena

La clave es cómo se financia el sistema: sin fondos nacionales, ese peso recae sobre los Estados locales, empresarios e incluso usuarios. “Hoy no sería la mejor solución” una suba tarifaria, dicen desde el municipio. Pero tampoco lo descartan.