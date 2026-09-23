La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) alcanzaron este miércoles 23 de septiembre de 2026 un acuerdo salarial que establece un incremento del 10,5% retroactivo al 1° de septiembre para los choferes de corta y media distancia del interior del país.
Colectivos: hubo acuerdo paritario con un aumento del 10,5% para choferes del interior
Tras la audiencia virtual, las partes alcanzaron un consenso salarial que evita medidas de fuerza y da previsibilidad al transporte urbano del interior.
La negociación, celebrada en el ámbito del Ministerio de Capital Humano de la Nación, contempla además una asignación fija no remunerativa de $60.000 y el aumento en el rubro de viáticos, otorgando previsibilidad al servicio público de colectivo urbano e interurbano.
Pautas del incremento en sueldos y viáticos
Durante la audiencia virtual llevada a cabo ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano, las representaciones gremial y patronal definieron la recomposición de haberes para el personal enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73 en las empresas del interior del país.
En el marco de la cláusula primera del acuerdo, se fijó para los choferes un aumento del 10,5% en el salario total conformado. Esta mejora rige a partir del 1° de septiembre de 2026 y se liquida en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
En paralelo, la cláusula segunda estipuló un reajuste en el rubro Viáticos/Reintegro de Gastos. A partir del 1° de septiembre de 2026, este ítem se incrementa en $3.000 adicionales sobre los valores vigentes por cada jornada efectivamente trabajada.
Gratificación extraordinaria y esquema de negociación para octubre
El entendimiento paritario contempló la liquidación de una gratificación extraordinaria no remunerativa para compensar los meses recientes. De acuerdo con la cláusula tercera, se fijó el pago de una suma fija de $60.000 correspondiente al mes de septiembre de 2026, la cual será abonada a los trabajadores el 15 de octubre de 2026.
En cuanto a las asignaciones extraordinarias no remunerativas de los meses de julio y agosto de 2026, así como las diferencias en el rubro viáticos derivadas de dicho período, las partes resolvieron postergar su discusión y tratarlas en una nueva mesa de negociación durante el transcurso de octubre de 2026.
Asimismo, en la cláusula cuarta se ratificó la plena vigencia de los convenios suscriptos en las distintas jurisdicciones provinciales. En caso de registrarse situaciones específicas de crisis que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos o la estabilidad de las fuentes laborales, sindicalistas y empresarios acordaron buscar respuestas de manera conjunta y consensuada.
Compromisos de buena fe y participantes de la audiencia
Con la firma de la cláusula quinta, las partes asumieron el compromiso de actuar bajo las reglas de buena fe. En este sentido, las empresas nucleadas en la FATAP se comprometieron a no realizar descuentos salariales ni aplicar sanciones disciplinarias contra aquellos choferes que participaron en asambleas informativas desarrolladas en el marco del proceso de negociación colectiva.
La audiencia concluyó formalmente a las 16:30 horas tras la lectura y aprobación de las partes. El acta redactada será presentada a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para su posterior homologación por parte de la autoridad laboral nacional.
El encuentro fue moderado por el Dr. Mauricio J. Riafrecha Villafañe, Secretario de Conciliación de la cartera laboral. Por parte de la UTA estuvieron presentes el Secretario General Adjunto, Jorge Keiner, y el Secretario del Interior, Luis Arcando, con la asistencia letrada del Dr. Carlos Lucero. Por el sector patronal de la FATAP asistieron el Vicepresidente 1°, Daniel Orell, junto a Gustavo Larrea, Lorena Vercelli, Guillermo Leumann y José Luis Passeggi, acompañados por el patrocinio del Dr. Germán Silvero.
El acuerdo suscripto destraba la discusión salarial en el sistema de transporte de pasajeros del interior del país, brindando certidumbre sobre el funcionamiento regular del servicio de colectivos. Tras las negociaciones paritarias, el sector mantendrá la operatividad garantizada mientras aguarda la homologación formal del expediente y la reapertura del diálogo acordada para el mes de octubre.