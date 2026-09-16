En una nueva audiencia realizada en el Ministerio de Capital Humano, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) presentó un ofrecimiento de incremento salarial para los choferes de colectivo del interior del país.
Paritaria de colectivos: qué ofreció desde las empresas y la amenaza con suspender el servicio
El gremio de choferes desestimó el ofrecimiento de la FATAP por considerarlo insuficiente y denunció graves irregularidades laborales en el interior del país.
La propuesta fue rechazada de manera categórica por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que advirtió sobre graves irregularidades laborales y ratificó la continuidad del plan de lucha.
Aumento rechazado y pedido de participación a las provincias
Durante la audiencia virtual convocada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, la representación empresarial encabezada por la FATAP propuso otorgar un incremento salarial del 10,5% calculadamente sobre los sueldos y viáticos vigentes. Según el cronograma presentado, dicha recomposición se abonaría en dos cuotas durante el mes de octubre de 2026: la primera el cuarto día hábil y la segunda el día 20.
La parte patronal ratificó la compleja situación económica, financiera y operativa que atraviesa el sector en el interior, argumentando que las jurisdicciones provinciales y municipales no otorgan las respuestas ni los recursos necesarios para absorber mayores costos laborales. Asimismo, la entidad empresaria solicitó de manera prioritaria que la Secretaría de Trabajo convoque a los gobiernos provinciales y al Consejo Federal de Transporte (COFETRA) a las próximas reuniones, señalando además que se están realizando paros parciales encubiertos bajo la figura de asambleas informativas.
Denuncias de la UTA y advertencia por el uso de la autotutela
Al hacer uso de la palabra, la UTA rechazó de plano la oferta por considerarla "absolutamente insuficiente" para recomponer el poder adquisitivo de los choferes. El gremio acusó a las empresas de sostener la actividad a costa de severas irregularidades laborales.
Entre las denuncias expresadas en el acta, el sindicato detalló la falta de respeto al descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, la falta de entrega completa de ropa de trabajo e intimaciones a trabajadores de licencia médica.
Asimismo, denunciaron que los diagramas de recorrido exigen velocidades comerciales incompatibles con las leyes de tránsito, obligando a los choferes a infringir las normas de seguridad vial o sufrir sanciones disciplinarias. Por tales motivos, la UTA advirtió que los trabajadores ejercerán el derecho de autotutela suspensión de prestación fijado en el artículo 1031 del Código Civil y Comercial.
Cierre del acto y nueva fecha presencial
Frente a la falta de acuerdo, el funcionario actuante exhortó a las partes a mantener la paz social e intentar acercar posiciones. Se dispuso pasar a un cuarto intermedio y se convocó a una nueva audiencia para el próximo miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 15:00 horas, la cual se llevará a cabo de manera presencial en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.