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Se reciente el servicio de colectivos en Santa Fe por asambleas de choferes

La medida de protesta puede generar demoras e interrupciones en varias líneas urbanas. Afecta a los usuarios y a muchos los tomó por sorpresa. Los trabajadores reclaman mejoras salariales. Las líneas afectadas y horarios de la medida.

La medida se extiende al menos hasta las 11 hs. Crédito: Fernando NicolaLa medida se extiende al menos hasta las 11 hs. Crédito: Fernando Nicola
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Los choferes de colectivos de las líneas urbanas de la ciudad de Santa Fe agrupados en la seccional local de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) iniciaron este miércoles por la mañana una medida de protesta que afecta el servicio en la capital provincial.

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Desde las 9, los choferes de las lineas 3 y 15 de Empresa Ersa urbano, las líneas 10, 11 y 18 de Empresa Recreo, la empresa Continental en ramales C Negra, Cuatro Bocas y C Negra Fonavi, realizan asambleas en sus respectivas cabeceras. La protesta finalizaría a las 11, de acuerdo a lo informado por UTA.

8 de febrero de 2024. Hubo paro de colectivos en la ciudad. Foto: Flavio RainaImagen ilustrativa. Foto: Flavio Raina

Esta medida de fuerza fue decidida el martes luego de que UTA rechazara nuevamente -ya lo había hecho antes- la propuesta salarial presentada por las cámaras empresarias nucleadas en Fatap.

Equiparación salarial con el AMBA

El gremio se declaró en estado de alerta y asambleas permanentes ante la falta de acuerdo en las paritarias. UTA considera insuficiente la oferta empresarial y reclama que para los trabajadores del interior se reconozca el incremento salarial acordado para los choferes del AMBA.

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Durante la mañana, se ve afectada la movilidad de vecinos en la ciudad. También puede llegar a impactar en estudiantes, que a primera hora del día viajaron de forma masiva hacia las escuelas y universidades.

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