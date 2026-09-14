#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Transporte urbano

Frecuencias reducidas de colectivos este lunes en la ciudad de Santa Fe y la zona

Se registra una retención parcial de servicios en Santa Fe desde las 15 en líneas de las empresas Ersa, Recreo, Autobuses y Continental.

La medida afecta a varias líneas de colectivos.La medida afecta a varias líneas de colectivos.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Desde las 15 de este lunes 14 de septiembre, se registra una retención parcial de la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Santa Fe.

La medida alcanza a las líneas 2 y 3 de Ersa Urbano, mientras que también afecta a las líneas 8, 13, 16 y 18 de las empresas Recreo y Autobuses.

Mirá tambiénSe resiente el servicio de colectivos en Santa Fe por asambleas de choferes

Asimismo, la Empresa Continental, en su ramal Azul, inició desde las 15 una retención parcial de la prestación del servicio.

Los motivos de la medida

Según se informó, la medida se lleva adelante por múltiples incumplimientos patronales, situación que afecta parcialmente la circulación de las unidades en las líneas mencionadas.

En desarrollo...

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Colectivos Santa Fe
Gremiales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro