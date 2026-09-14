Desde las 15 de este lunes 14 de septiembre, se registra una retención parcial de la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Santa Fe.
Transporte urbano
Frecuencias reducidas de colectivos este lunes en la ciudad de Santa Fe y la zona
Se registra una retención parcial de servicios en Santa Fe desde las 15 en líneas de las empresas Ersa, Recreo, Autobuses y Continental.
La medida afecta a varias líneas de colectivos.
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La medida alcanza a las líneas 2 y 3 de Ersa Urbano, mientras que también afecta a las líneas 8, 13, 16 y 18 de las empresas Recreo y Autobuses.
Asimismo, la Empresa Continental, en su ramal Azul, inició desde las 15 una retención parcial de la prestación del servicio.
Los motivos de la medida
Según se informó, la medida se lleva adelante por múltiples incumplimientos patronales, situación que afecta parcialmente la circulación de las unidades en las líneas mencionadas.
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