Regulación

“Trapitos”: qué cambia en Santa Fe con la nueva ley provincial y cómo serán los operativos

La Municipalidad ya tiene una ordenanza que prohíbe la actividad desde 2024. Mastropaolo aseguró que el esquema de controles con la Guardia de Control Institucional y la Policía ya está operativo y que ahora se suma un marco provincial con sanciones más severas. El municipio trabaja con el Ministerio de Seguridad para definir los aspectos administrativos pendientes.