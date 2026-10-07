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Alerta amarilla por tormentas fuertes para la tarde de este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Alerta amarilla para la tarde Créditos: Guillermo Di SalvatoreAlerta amarilla para la tarde Créditos: Guillermo Di Salvatore
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La mañana comenzó con 20,9°C, cielo cubierto y una humedad del 91% en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo con los registros disponibles. La presión atmosférica se ubicó en 1004,8 hPa, mientras que el viento sopla del Este a 21 km/h. La visibilidad alcanza los 12 kilómetros.

Para este miércoles 7 de octubre, el pronóstico oficial anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

clima Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a desmejorar. Para la tarde, el SMN pronostica tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que asciende al 70-100%. La temperatura máxima prevista es de 23°C.

Durante la noche también se mantendría la inestabilidad, con tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%. La temperatura rondará los 20°C.

El viento tendrá una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h. La dirección predominante será del noreste durante la mañana, rotará al sudeste por la tarde y al sur durante la noche.

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Pronóstico extendido

El escenario de inestabilidad continuará durante los próximos días, aunque se espera un descenso progresivo de las temperaturas.

Jueves: se prevé una jornada con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 20°C. Las condiciones seguirán siendo inestables.

Viernes: llegará un marcado descenso térmico, con una mínima de 13°C y una máxima de 17°C.

Sábado: las temperaturas comenzarán a recuperarse levemente, con una mínima prevista de 13°C y una máxima de 19°C.

CLIMA EXTENDIDO
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