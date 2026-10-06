Ciudad de Santa Fe

El Concejo Joven cerró su primera sesión 2026 con 32 proyectos aprobados

Seguridad vial, acceso igualitario a las tecnologías, salud mental y entornos seguros fueron algunos de los temas que prevalecieron en las iniciativas trabajadas por los jóvenes de las 23 escuelas que participaron de la sesión de este martes. El viernes será el turno de los estudiantes de las 31 escuelas del turno mañana.