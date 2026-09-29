Programa municipal

“De esto sí se habla”: adolescentes de seis escuelas de Santa Fe compartieron sus miradas sobre la salud mental y los entornos digitales

El Concejo Municipal de Santa Fe realizó la jornada de cierre de la segunda edición del programa, que durante cuatro meses promovió espacios de reflexión, diálogo y expresión colectiva. Los estudiantes presentaron sus producciones audiovisuales y participaron de una charla sobre cuidado digital a cargo de Milagros Shroder, de Faro Digital.