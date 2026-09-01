El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, llevó adelante una jornada deportiva y recreativa denominada “Nueva Oportunidad Juega”, que reunió a alrededor de 150 jóvenes en las instalaciones del Club Las Flores de la ciudad de Santa Fe.
Más de 150 jóvenes participaron de una jornada recreativa del Nueva Oportunidad en barrio Las Flores
La propuesta, organizada por el ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, promovió un espacio de encuentro, participación e integración entre jóvenes de distintas instituciones de la ciudad.
La propuesta contó con la participación de jóvenes que forman parte de la Asociación Civil Puentes, Club Las Flores, Nosotras en Ronda, Dignidad Barrial y El Arca del Alba, quienes compartieron una jornada con juegos, actividades deportivas y distintas propuestas recreativas.
La iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, participación e integración, promoviendo el fortalecimiento de los vínculos entre las y los jóvenes y las organizaciones que acompañan sus trayectorias comunitarias.
En este marco, la directora del programa Nueva Oportunidad, Lucía Galetto, destacó la importancia de generar este tipo de encuentros y señaló que “estos espacios nos permiten encontrarnos con las y los jóvenes desde otro lugar, compartir, jugar y fortalecer los vínculos que se construyen cotidianamente en cada institución. Desde Nueva Oportunidad buscamos acompañar sus trayectorias y generar oportunidades que les permitan participar, encontrarse y proyectarse”.
El deporte como herramienta de encuentro
A lo largo de la jornada, las y los participantes disfrutaron de diferentes propuestas deportivas y recreativas que favorecieron el intercambio, la convivencia y la participación colectiva. La actividad finalizó con un tercer tiempo y una merienda compartida, como cierre de una jornada pensada para encontrarse y disfrutar en comunidad.
Participaron de la actividad el secretario de Desarrollo Territorial, Lisandro Villar, y el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile.