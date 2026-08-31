Santa Fe ciudad

La Municipalidad inauguró la Plaza “Padre Atilio Espinosa” en barrio Centenario

Con actividades lúdicas, recreativas, deportivas y dispositivos municipales, la jornada fue acompañada por el intendente Juan Pablo Poletti. El nuevo espacio público tiene senderos accesibles, iluminación LED, juegos infantiles, sectores de permanencia y proyecta una cancha para el Club Social y Deportivo Centenario.