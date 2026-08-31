La Municipalidad de Santa Fe inauguró este lunes a la tarde la Plaza “Padre Atilio Espinosa”, un nuevo espacio público recuperado en el barrio Centenario. El predio, que durante años permaneció abandonado y se había convertido en un foco de microbasurales e inseguridad, fue transformado en un lugar destinado al encuentro, la recreación y el deporte.
La Municipalidad inauguró la Plaza “Padre Atilio Espinosa” en barrio Centenario
Con actividades lúdicas, recreativas, deportivas y dispositivos municipales, la jornada fue acompañada por el intendente Juan Pablo Poletti. El nuevo espacio público tiene senderos accesibles, iluminación LED, juegos infantiles, sectores de permanencia y proyecta una cancha para el Club Social y Deportivo Centenario.
La jornada reunió a vecinos y vecinas que disfrutaron de una tarde cargada de actividades lúdicas, recreativas y deportivas para toda la familia. Además, formaron parte los dispositivos municipales de Promoción Ambiental, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) que realizó vacunación para perros y gatos y #ModoVacuna que llevó a cabo una vacunación para niños, niñas y adultos.
La intervención incorporó senderos peatonales accesibles, iluminación LED, mobiliario urbano, forestación, sectores de descanso y un área de juegos infantiles destinada a niñas y niños. Además, el proyecto contempla una cancha de fútbol que será utilizada por el Club Social y Deportivo Centenario para el entrenamiento de sus divisiones infantiles, fortaleciendo el rol social y deportivo que cumple la institución en el barrio.
El intendente Juan Pablo Poletti acompañó la inauguración del nuevo espacio verde, junto con el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, entre otras autoridades. En ese aspecto, Poletti destacó la recuperación del espacio donde se construyó la plaza y el rol de los vecinos en la definición del proyecto: “Recuperamos un espacio que era una montaña de escombros, basura y una esquina abandonada. Pudimos hacer la cancha para el fútbol infantil del club barrial y, además, trabajar junto a los vecinos para definir el nombre de la plaza, los juegos y las distintas intervenciones. Sabemos que a los barrios les faltan cosas y que tienen problemas, pero estamos presentes, los escuchamos y después venimos e intervenimos”, señaló.
A su vez, agregó que la puesta en valor también fue posible a partir de convenios urbanísticos con privados y llamó a la comunidad a comprometerse con el cuidado del nuevo espacio público. “Esto también nace de convenios urbanísticos con privados que vinieron a aportar. Hoy tenemos una plaza que está llena de niños, niñas y adolescentes que vienen a disfrutar de un espacio público. Ahora tenemos que comprometernos entre todos a cuidarla y evitar que en seis meses tengamos que verla vandalizada”, afirmó.
Por su parte, Rudi destacó que la intervención representa el inicio de un proyecto más amplio para generar un nuevo frente urbano sobre el río Salado. “Esto es la concreción de un kilómetro de los 14 que comprenden la Costanera del Salado. No se trata solamente de poner en valor un espacio público, sino de generar conectividad, regularizar los desagües, encauzar canales y reservorios y darle a la ciudad la posibilidad de que los vecinos se interconecten barrialmente. Para nosotros es un enorme orgullo que un proyecto tan esperado y pensado se vaya concretando”, sostuvo.
Un espacio recuperado para los vecinos
El predio, perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad, debía mantenerse libre de edificaciones por formar parte del área de visibilidad de la Avenida Circunvalación. Sin embargo, la falta de un uso definido favoreció durante años el crecimiento de malezas, la acumulación de residuos y la conformación de un espacio degradado que afectaba tanto a los vecinos de barrio Centenario como a quienes diariamente transitan el puente peatonal que conecta con Varadero Sarsotti.
Frente a esta situación, y por decisión del intendente Poletti, la Municipalidad llevó adelante una primera etapa de limpieza integral y preparación del terreno. Posteriormente, ejecutó un proyecto de recuperación urbana que permitió convertir el lugar en un nuevo espacio público de calidad.
En ese aspecto, Diego Santa Cruz, referente del Centro de Salud Emaús y de la Red de Convivencia del barrio Centenario, destacó el valor de recuperar un espacio que forma parte de la historia de la comunidad: “Más que un nuevo espacio, es un espacio recuperado. Hace muchos años le decían ‘la Boca del Tigre’ y era un lugar donde las familias se reunían y hacían barrileteadas. Con el tiempo se fue descuidando, hasta que un grupo de vecinos, con la necesidad de brindarles a los chicos y jóvenes un espacio para el deporte y el esparcimiento, puso manos a la obra. Hoy tenemos el resultado: un lugar donde pueden venir a jugar y practicar deportes”, señaló.
También remarcó que la nueva plaza permite recuperar un espacio público para todo el sector y llamó a fortalecer el sentido de pertenencia. “Todo el barrio Centenario se había quedado sin plaza y hoy, gracias al esfuerzo de la Municipalidad, de los funcionarios y de los vecinos, no solamente recuperamos un espacio, sino que ganamos una nueva plaza. Tenemos que apropiarnos de ella, sentirnos orgullosos y cuidarla. Queremos que sea un punto de encuentro no solamente para Centenario, sino también para Fonavi y Varadero, donde podamos unirnos, conversar y traer a nuestros hijos”, sostuvo.
Por su parte, la presidenta del Club Centenario, Analía Martínez, destacó el impacto de la recuperación del espacio para los distintos barrios de la zona y valoró la posibilidad de contar con un nuevo lugar para el desarrollo de actividades. “Es un gran proyecto que se llevó adelante y que se logró con la participación de la Red de Convivencia y de nosotros como club. Es un cambio enorme y muy bueno para el tránsito y la conexión de tres o cuatro barrios. No es solamente Centenario: también están Fonavi, Varadero, Chalet y San Lorenzo. Es una arteria muy importante y un espacio muy aprovechable”, agregó.
“Ayuda mucho a la seguridad, sobre todo para los vecinos que tenían que cruzar este puente cuando estaba lleno de yuyos. Es importante el compromiso de cada uno. La idea es hacer campañas de cuidado, porque esto va a permanecer y va a ser fructífero para toda la población si entre todos lo cuidamos. No se trata solamente de lograrlo y terminar ahí, sino de que esto siga creciendo”, afirmó.
Vale destacar que la intervención fue financiada mediante recursos provenientes de convenios urbanísticos, una herramienta que permite reinvertir parte de la plusvalía generada por desarrollos privados en obras de infraestructura y espacios públicos, promoviendo una distribución más equitativa de las inversiones en distintos sectores de la ciudad.
Con estas acciones, la Municipalidad continúa promoviendo la recuperación de espacios públicos como ámbitos seguros, accesibles e inclusivos, fortaleciendo la integración barrial y mejorando la calidad de vida de quienes habitan la ciudad.
Un nombre elegido por la comunidad
De manera paralela a la ejecución de la obra, la Municipalidad impulsó un proceso participativo para definir el nombre de la nueva plaza. La iniciativa se desarrolló junto a las instituciones del barrio y los vecinos, y contó con una instancia en la que cada una de las partes del entorno del barrio Centenario propuso tres opciones.
Posteriormente, se realizó una votación abierta a través de un formulario digital y el nombre más elegido por los participantes fue el del Padre Atilio Espinosa, en homenaje a la profunda labor pastoral y comunitaria que el querido sacerdote católico y referente social santafesino realizó en zonas vulnerables de los barrios Centenario, Varadero Sarsotti, Chalet, San Lorenzo y Fonavi Centenario.
En ese aspecto, el presidente de la vecinal Centenario, José Cettour, destacó la participación de los vecinos en la elección del nombre de la plaza, que finalmente fue denominada Padre Atilio Espinosa. “Es un cura muy representativo en la historia del barrio. La votación fue así y quedó Padre Atilio Espinosa. Nosotros habíamos propuesto ‘Memoria del Salado’, pero respetamos la decisión de los vecinos”, explicó.
Por último, valoró la recuperación del espacio y destacó la importancia de contar con una nueva plaza para el barrio. “Me parece que recuperar este espacio es recuperar una plaza como barrio. Creo que, aparte de la plaza grande del Fonavi, esta es la única plaza que está vigente. Lo importante es que los vecinos se apropien del lugar, lo disfruten y, fundamentalmente, lo cuiden”, señaló.