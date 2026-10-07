Ante la posibles tormentas

La Municipalidad de Santa Fe refuerza la limpieza y desobstrucción de desagües de la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para la ciudad de Santa Fe durante la tarde y noche de este miércoles. Ante este escenario, el municipio intensifica las tareas de limpieza, mantenimiento y monitoreo del sistema hídrico en distintos sectores de la capital provincial.