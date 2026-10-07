La Municipalidad de Santa Fe activó el Protocolo Base de prevención de riesgo hídrico y reforzó los trabajos preventivos en distintos puntos de la ciudad ante el pronóstico de tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La Municipalidad de Santa Fe refuerza la limpieza y desobstrucción de desagües de la ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para la ciudad de Santa Fe durante la tarde y noche de este miércoles. Ante este escenario, el municipio intensifica las tareas de limpieza, mantenimiento y monitoreo del sistema hídrico en distintos sectores de la capital provincial.
De acuerdo con lo informado por el SMN, para hoy miércoles por la tarde y noche se prevén condiciones inestables con posibilidad de lluvias débiles, lloviznas dispersas y chaparrones localmente intensos, las cuales podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo.
En este contexto, las cuadrillas municipales intensifican las tareas habituales de prevención mediante un operativo coordinado entre las subsecretarías de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, Higiene Ambiental y Mantenimiento Vial.
Los trabajos incluyen la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, el mantenimiento de canales a cielo abierto, la erradicación de microbasurales, la limpieza de cunetas y el monitoreo permanente del funcionamiento de las estaciones de bombeo. Para estas acciones se dispone de cuadrillas, maquinaria específica y camiones desobstructores que intervienen en los sectores considerados prioritarios.
El objetivo es garantizar el correcto escurrimiento del agua de lluvia, preservar el funcionamiento del sistema hídrico urbano y reducir el riesgo de anegamientos.
Recomendaciones
Desde el municipio se solicita a los vecinos colaborar evitando sacar residuos, ramas u objetos a la vía pública que puedan obstruir desagües y bocas de tormenta. Asimismo, una vez finalizadas las precipitaciones, se recuerda la importancia de realizar tareas de descacharrado para evitar la acumulación de agua y prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.
Por consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.