El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó los avisos del Sistema de Alerta Temprana para este miércoles 7 de octubre. El mapa oficial muestra una extensa franja del país bajo alerta de nivel amarillo por tormentas, lluvias persistentes, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Alerta meteorológica: qué provincias están bajo aviso amarillo este miércoles y qué se espera en Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional renovó advertencias por tormentas fuertes, ráfagas y granizo en gran parte del país, con foco en el territorio santafesino.
En la provincia de San Luis, además, rige un aviso de nivel naranja por fenómenos localmente más severos.
Las provincias afectadas por la alerta amarilla este miércoles
Según la actualización cartográfica emitida por el organismo oficial de meteorología para la jornada del miércoles 7 de octubre, las provincias que presentan sectores o la totalidad de su superficie bajo alerta amarilla son:
- Santa Fe (afectada casi en su totalidad)
- Chaco (sectores del centro y sur)
- Santiago del Estero
- Córdoba
- Buenos Aires (centro, norte y sudoeste)
- La Pampa
- San Luis (área periférica a la zona de alerta naranja)
- Mendoza (zona precordillerana y este provincial)
- San Juan (zona cordillerana y precordillerana)
- La Rioja (sectores precordilleranos y del este)
- Catamarca (zona cordillerana y sectores del sur)
- Tucumán
- Salta (sectores del oeste y sur provincial)
- Jujuy (zona de la Puna)
En paralelo, el centro-norte de San Luis abarca una zona pintada de color naranja, lo que advierte sobre tormentas con capacidad de generar daños o la interrupción temporal de servicios.
Alerta amarilla en Santa Fe: cómo afectará el temporal a la provincia
El mapa meteorológico sitúa a la provincia de Santa Fe en el centro de la masa de inestabilidad. Salvo por el extremo noreste sobre el límite con Chaco y Corrientes, el resto del territorio santafesino —incluyendo el departamento La Capital, Rosario y los departamentos del centro y sur— permanece bajo alerta amarilla por tormentas. Se estima que la lluvia en Santa Fe llegaría en la mañana de este miércoles.
De acuerdo con las estimaciones del SMN, el área será impactada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Se anticipa abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de considerable intensidad y la probabilidad de caída de granizo.
Para la región central santafesina, los valores de precipitación acumulada proyectados oscilan entre los 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de ser superados de manera puntual en sectores donde los núcleos tormentosos se mantengan estacionarios.
Recomendaciones oficiales ante tormentas fuertes
Frente a la vigencia del aviso de nivel amarillo, las autoridades de Protección Civil aconsejan a la población adoptar medidas de precaución básicas:
- Evitar circular por la vía pública o por calles anegadas durante el desarrollo de la tormenta.
- No sacar las bolsas de basura ni dejar objetos sueltos en balcones, patios o tejados que puedan obstruir los desagües o volarse con las ráfagas.
- Mantenerse alejado de árboles, postes de luz y cables de electricidad expuestos.
- En caso de conducir bajo la lluvia, reducir la velocidad, mantener la distancia con otros vehículos y encender las luces bajas.