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Rige un alerta meteorológico para Santa Fe y gran parte del centro norte argentino

El aviso rige para las primeras horas del sábado. Incluye zonas de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.

En la provincia de Santa Fe, en tanto, el alerta está vigente para la totalidad del territorio.En la provincia de Santa Fe, en tanto, el alerta está vigente para la totalidad del territorio.
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El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes que para las primeras horas del sábado rige un alerta amarillo en gran parte del centro este argentino. El aviso comprende zonas de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba.

Fuente: SMNFuente: SMN

En las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones, además, la advertencia es de nivel naranja.

En Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, en tanto, el alerta está vigente para la totalidad del territorio.

Allí, el organismo estima que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

En el mismo sentido, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desgües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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