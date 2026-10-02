Los trabajos de limpieza y mantenimiento de canales en el norte santafesino avanzan en distintos sectores de los Bajos Submeridionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de escurrimiento del agua en una región caracterizada por la presencia de amplias superficies bajas y cursos naturales.
Avanzan los trabajos de limpieza de canales en los Bajos Submeridionales
Las tareas se concentran en distintos sectores del norte santafesino para mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos. La baja de los niveles de algunas lagunas y cursos de agua facilita actualmente el ingreso de maquinaria y permite avanzar también con trabajos sobre rutas y alcantarillas.
Las condiciones actuales, marcadas por la falta de lluvias durante las últimas semanas y la consecuente disminución de los niveles de algunos cuerpos de agua, facilitaron el ingreso de maquinaria a sectores donde las tareas de mantenimiento habían presentado mayores dificultades.
Uno de los puntos donde se desarrollan trabajos es el canal proveniente de la laguna La Loca, donde la vegetación había avanzado sobre el cauce y reducido su capacidad de conducción en algunos tramos.
La limpieza permite recuperar el ancho del canal y favorecer la circulación del agua ante futuros períodos de precipitaciones.
También avanzan trabajos en el sistema Golondrinas
La actual bajante del nivel del río Golondrinas también posibilita avanzar con tareas vinculadas al refuerzo del puente ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 40, en jurisdicción de Fortín Olmos.
Las condiciones del terreno permiten actualmente trabajar en sectores que pueden presentar mayores dificultades durante períodos de lluvias y crecidas.
Desde el sector productivo de la región señalaron que el avance de estas tareas genera expectativas favorables de cara a los próximos meses, especialmente ante la necesidad de contar con una infraestructura hídrica en condiciones para afrontar eventuales períodos de mayores precipitaciones.
El presidente de la Sociedad Rural de Vera, Carlos Chamorro, destacó el avance de los trabajos y señaló que desde la entidad se había planteado la necesidad de concretar las intervenciones previstas en distintos puntos de la región.
Chamorro también valoró que se haya podido ingresar al Canal del Inglés, donde la presencia de monte y la acumulación de vegetación habían generado importantes obstrucciones en el cauce.
Limpieza de cunetas y alcantarillas sobre la Ruta 3
Las tareas de mantenimiento no se limitan a los canales. También se desarrollan intervenciones sobre la Ruta Provincial N.º 3, en el tramo comprendido entre el límite con Chaco y Los Amores.
En ese sector se realizan trabajos de limpieza de cunetas, destronque de árboles y colocación de alcantarillas de módulos, además de tareas de abovedamiento del camino.
El abovedamiento consiste en generar una pendiente desde el centro de la calzada hacia los laterales para facilitar el escurrimiento del agua y reducir la acumulación sobre la superficie de la ruta.
Este tipo de trabajos resulta especialmente relevante en una zona donde la circulación del agua condiciona tanto el estado de los caminos como las actividades productivas y el acceso a las distintas localidades rurales.
Preparación ante un escenario de mayores lluvias
La situación hídrica actual ofrece una ventana de trabajo para avanzar con tareas de mantenimiento antes de que puedan producirse nuevos períodos de precipitaciones.
Desde el sector productivo también se sigue con atención la evolución de las condiciones climáticas y los pronósticos que anticipan un escenario de El Niño, caracterizado por una mayor probabilidad de precipitaciones en distintas regiones.
En ese contexto, la limpieza de canales, el mantenimiento de cunetas y alcantarillas y las obras sobre pasos y puentes forman parte de las intervenciones necesarias para mejorar la capacidad de escurrimiento y reducir los inconvenientes que podrían generar futuros excesos hídricos en los Bajos Submeridionales.