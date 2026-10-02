Norte santafesino

Avanzan los trabajos de limpieza de canales en los Bajos Submeridionales

Las tareas se concentran en distintos sectores del norte santafesino para mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos. La baja de los niveles de algunas lagunas y cursos de agua facilita actualmente el ingreso de maquinaria y permite avanzar también con trabajos sobre rutas y alcantarillas.