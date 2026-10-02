Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron una experiencia que trascendió lo deportivo para más de 700 estudiantes secundarios de distintas localidades del departamento Vera, que participaron de las actividades previstas durante el desarrollo del evento.
Los Juegos Suramericanos acercaron a más de 700 estudiantes de Vera a la capital provincial
Estudiantes secundarios de distintas localidades del departamento viajaron a Santa Fe durante los Juegos Suramericanos 2026. Además de participar de las actividades del evento, recorrieron espacios emblemáticos de la capital provincial y compartieron jornadas de convivencia con jóvenes de distintos lugares.
Los jóvenes viajaron a la ciudad de Santa Fe para asistir a diferentes jornadas de los Juegos y formar parte de una agenda que combinó deporte, convivencia, recorridos y propuestas culturales.
Para muchos de los estudiantes, la experiencia también significó su primer contacto con la capital provincial. Durante su estadía pudieron recorrer distintos sectores de la ciudad y conocer edificios emblemáticos como la Casa de Gobierno y la Legislatura Provincial, además de participar de las actividades y festivales organizados en el marco de los Juegos.
Una experiencia que combinó deporte, cultura y convivencia
El cronograma previsto para los contingentes del departamento se desarrolló de acuerdo con lo programado, con traslados y acompañamiento durante las diferentes jornadas.
El senador departamental Osvaldo Sosa realizó un balance de la participación y destacó el comportamiento de los estudiantes durante las actividades. También recorrió los establecimientos educativos que participaron de la propuesta y mantuvo encuentros con los alumnos y docentes.
Según señaló, uno de los aspectos más destacados fue la posibilidad de que jóvenes de distintas localidades compartieran espacios con otros grupos y estudiantes provenientes de diferentes lugares.
La experiencia permitió generar instancias de socialización, convivencia e intercambio, además del acercamiento a disciplinas deportivas y a diferentes expresiones culturales que formaron parte del evento internacional.
Más de 700 jóvenes participaron de la propuesta
La participación involucró a más de 700 alumnos secundarios de escuelas del departamento Vera, quienes asistieron a diferentes jornadas de los Juegos Suramericanos.
El traslado y la atención de los contingentes estuvieron coordinados por un equipo integrado por profesores, técnicos y asesores, que acompañó a los estudiantes durante los viajes y su permanencia en la capital provincial.
Además de las actividades deportivas, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer espacios de la ciudad que, para muchos, eran hasta entonces desconocidos.
Los Juegos funcionaron así como una instancia de encuentro entre estudiantes del norte santafesino y jóvenes de otras localidades, en un contexto que combinó competencias, recorridos y actividades recreativas.
Una experiencia que amplió horizontes
La participación de los estudiantes del departamento Vera también puso en evidencia el alcance de un evento deportivo de estas características como espacio de integración y encuentro.
Durante las jornadas, los jóvenes compartieron experiencias, alentaron a las delegaciones y participaron de las distintas propuestas previstas, representando a sus escuelas y localidades.
Al realizar el balance, Sosa destacó la importancia de generar oportunidades para que los estudiantes puedan acceder a experiencias educativas, deportivas y culturales más allá de sus lugares de residencia.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron de esta manera una experiencia que combinó deporte, aprendizaje, convivencia y cultura, especialmente para aquellos estudiantes que tuvieron la posibilidad de conocer por primera vez la capital provincial y compartir actividades con jóvenes de otros puntos del país y de la región.