Deporte, cultura y encuentros

Los Juegos Suramericanos acercaron a más de 700 estudiantes de Vera a la capital provincial

Estudiantes secundarios de distintas localidades del departamento viajaron a Santa Fe durante los Juegos Suramericanos 2026. Además de participar de las actividades del evento, recorrieron espacios emblemáticos de la capital provincial y compartieron jornadas de convivencia con jóvenes de distintos lugares.