El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para este miércoles 7 de octubre en sectores de 10 provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas severas en Santa Fe y otras nueve provincias
El pronóstico anticipa fenómenos localmente severos, con abundante agua en períodos cortos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
Las zonas alcanzadas podrían registrar tormentas de variada intensidad, con sectores donde los fenómenos podrían ser localmente severos.
Alerta naranja
El nivel naranja rige para sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.
En estas áreas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los fenómenos pueden estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.
Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 50 y 80 milímetros, aunque pueden ser superados de manera puntual. En sectores del norte del Litoral, los acumulados podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.
Alerta amarilla
El nivel amarillo alcanza a distintas zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa y Mendoza.
En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
Los valores de precipitación acumulada estarán entre 20 y 50 milímetros, aunque pueden ser superados de manera puntual.
Cuándo rigen las alertas
La vigencia varía según la provincia y el momento del día. En Buenos Aires, la alerta naranja rige durante la mañana y la tarde. En La Pampa y San Luis, alcanza la mañana.
En Córdoba, hay alerta naranja durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche rige alerta amarilla. En Entre Ríos, la alerta amarilla se mantiene durante todo el día y pasa a naranja durante la tarde.
En Santa Fe, rige alerta amarilla durante la mañana y la noche, con nivel naranja durante la tarde. En Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, la alerta amarilla se concentra durante la noche. En Corrientes y Chaco, además, se extiende hasta la mañana del jueves.