Pronóstico

Jueves nublado, con viento del sur y posibles lluvias aisladas en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe. El viento soplará del sector sur y podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana. Para el viernes se espera un descenso de las temperaturas, mientras que las condiciones comenzarían a mejorar durante el fin de semana.