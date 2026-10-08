Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: desvíos y cambios en la circulación
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, continúan los cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.
La Municipalidad de Santo Tomé solicitó a los conductores extremar las precauciones, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial apostado en la zona.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, permanece operativo un desvío para el tránsito con dirección a Santa Fe hacia la traza norte recientemente construida.
En este sector, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte entre Ricardone y la vieja RN 9
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, se encuentra interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos en la RN A012, en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9.
Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y de la RN A012 con la RP 25.
Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174: trabajos en el Puente Rosario-Victoria
En la RN 174, que conecta Rosario con Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2.
Las tareas comenzaron el lunes 21 de septiembre y tienen un plazo estimado de un mes y medio.
Durante la ejecución de la obra, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.
Se recomienda circular con máxima precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad.
RN 9: corte entre Armstrong y Tortugas
La RN 9 vieja permanece interrumpida para todo tipo de vehículos entre Armstrong y Tortugas, debido a anegamientos de calzada provocados por las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas.
Se instrumentan desvíos hacia la Autopista Rosario-Córdoba a través de la RP 15.
Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Las rutas y accesos de las regiones sur, centro y norte, se encuentran con calzadas húmedas, resbaladizas y con banquinas inestables por la presencia de lluvias y lloviznas de variada intensidad. Se recomienda transitar con suma precaución.