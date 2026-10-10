Tragedia vial en la Panamericana

El conductor que provocó el choque fatal en Olivos manejaba con más de un gramo de alcohol en sangre

Un joven de 21 años embistió a alta velocidad la parte trasera de otro vehículo a la altura de la calle Dorrego, provocando la muerte instantánea de un hombre de 48 años. El test de alcoholemia arrojó 1,03 gr/l y la Justicia ordenó su detención e imputación por homicidio culposo. El automóvil agresor acumulaba dos docenas de fotomultas por exceso de velocidad.