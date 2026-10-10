Una trágica colisión sobre la autopista Panamericana volvió a poner en evidencia el peligro del alcohol y la imprudencia al volante. En las primeras horas de este sábado, un brutal accidente de tránsito a la altura de Olivos, en el partido de Vicente López, se cobró la vida de un hombre de 48 años. Las pericias posteriores confirmaron que el joven de 21 años que provocó el impacto conducía en estado de ebriedad, registrando un dosaje de 1,03 gramos de alcohol por litro en sangre.
El conductor que provocó el choque fatal en Olivos manejaba con más de un gramo de alcohol en sangre
Un joven de 21 años embistió a alta velocidad la parte trasera de otro vehículo a la altura de la calle Dorrego, provocando la muerte instantánea de un hombre de 48 años. El test de alcoholemia arrojó 1,03 gr/l y la Justicia ordenó su detención e imputación por homicidio culposo. El automóvil agresor acumulaba dos docenas de fotomultas por exceso de velocidad.
El trágico hecho se desencadenó cerca de las 6:00 de la mañana en el kilómetro 15,400 de la traza principal, a la altura de la calle Dorrego (a unos 400 metros del acceso Ugarte). Por allí circulaba la víctima fatal, identificada como L.C.A., a bordo de un Honda Civic gris. En ese punto, el vehículo fue impactado violentamente desde atrás por una camioneta Honda CR-V comandada por el joven A.S., de 21 años.
A raíz de la tremenda fuerza de la colisión, el Honda Civic terminó incrustado contra la divisoria central de hormigón. La violencia del choque provocó que el conductor de 48 años saliera despedido del habitáculo, perdiendo la vida en el acto. En tanto, la camioneta del imputado comenzó a incendiarse a los pocos segundos; el joven logró salir del vehículo aturdido y fue socorrido con politraumatismos leves que no ponen en riesgo su vida.
En el caso tomó intervención inmediata el fiscal Gastón Larramendi, al frente de la UFI Vicente López Oeste, quien dispuso la aprehensión del automovilista de 21 años y su imputación por el delito de homicidio culposo. Paralelamente, los registros oficiales revelaron un antecedente alarmante: el vehículo causante del siniestro acumulaba un historial de 24 infracciones por exceso de velocidad (23 en la provincia de Buenos Aires entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, y una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Durante la mañana, personal de Autopistas del Sol, efectivos de la Policía Científica y peritos en criminalística trabajaron en la zona preservando el área para realizar las mediciones correspondientes. Tras el retiro del cuerpo y la remoción de los rodados involucrados, el tránsito —que sufrió severas demoras y desvíos desde la avenida General Paz— fue liberado en su totalidad hacia el mediodía.