El pasado 5 de octubre, luego de un accidente de tránsito en Santo Tomé, una discusión entre los involucrados terminó con uno de ellos fallecido: Omar Bonacci, exdirigente del Club Colón. Por el trágico episodio, fue detenido un hombre de 35 años cuyas iniciales son M. E. A., quien este martes fue imputado por homicidio preterintencional y recuperó la libertad.
El hombre acusado por la muerte de Omar Bonacci quedó en libertad luego de ser imputado
En una audiencia realizada este martes, el fiscal lo acusó formalmente de homicidio preterintencional, un delito que prevé una pena de hasta 3 años de prisión. El juez le impuso medidas alternativas.
Con esta calificación, los investigadores entienden que M. E. A. no tuvo intención de matar a Bonacci ni tampoco utilizó un elemento que pudiera hacerle presumir el desenlace fatal que finalmente se produjo.
La audiencia imputativa fue presidida por el juez Lisandro Aguirre y contó con el fiscal Gonzalo Iglesias en representación del Ministerio Público de la Acusación.
Por su parte, M. E. A. designó como defensores a los abogados Valentín Alfonso y Nicanor José Arias.
"Grandeza"
En conferencia de prensa, el fiscal Iglesias destacó que mantuvo varias reuniones con familiares de la víctima que mostraron “grandeza” y “entendieron perfectamente la situación”.
El funcionario del MPA explicó que el imputado recuperó la libertad pero bajo estrictas medidas de conducta. M. E. A. no podrá abandonar la provincia ni acercarse de ninguna forma a testigos o allegados a Bonacci, por ejemplo.
Iglesias también aclaró que por el momento no se pudo determinar la causa del fallecimiento de la víctima, porque faltan estudios complementarios de la autopsia que demoran varios días.
También están pendientes peritajes solicitados para los teléfonos celulares del acusado y su pareja.
En la avenida
El delito que se le atribuye al imputado prevé una pena de entre uno y tres años de prisión.
El episodio que terminó en tragedia ocurrió ocurrió cerca del cruce de avenida 7 de Marzo y calle Moreno de Santo Tomé. Bonacci manejaba un automóvil Toyota Yaris y M. E. A. manejaba una moto Motomel Biz.
Algún tipo de maniobra en la que participaron generó entre los involucrados una discusión que finalizó con el ex dirigente sabalero en el suelo y sin vida.