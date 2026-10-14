Un hombre de 21 años fue aprehendido durante la noche del martes en la Escuela Ceferino Namuncurá, luego de que personal policial detectara su presencia dentro del establecimiento educativo. La intervención se inició a partir de una alerta del sistema de monitoreo y terminó con el secuestro de un elemento punzante y el hallazgo de un motor de ventilador que, según las primeras actuaciones, habría estado preparado para ser retirado.
Un joven aprehendido tras intento de robo en la escuela Ceferino Namuncurá
Un joven de 21 años fue localizado por la Policía en uno de los pasillos de la escuela luego de que el personal adicional detectara su presencia mediante el sistema de monitoreo. Durante el procedimiento se secuestró un elemento metálico punzante y se encontró un motor de ventilador que estaba preparado para ser retirado del establecimiento.
El episodio ocurrió en inmediaciones de avenida 12 de Octubre y Neuquén, en la ciudad de Santa Fe, y quedó bajo investigación de la Comisaría 8.ª, dependiente de la Unidad Regional I.
Todo comenzó cuando los efectivos de la policía adicional que cumplían funciones en el establecimiento advirtieron, mediante las cámaras de vigilancia, la presencia de un hombre dentro del predio. La situación fue comunicada al sistema de emergencias 911, que dispuso la intervención de uniformados para verificar lo que estaba sucediendo.
Al llegar, los agentes recorrieron las instalaciones y localizaron al sospechoso en uno de los pasillos. Allí procedieron a su aprehensión.
Escaló más de dos metros
Durante el procedimiento, los policías encontraron entre las pertenencias del joven un elemento metálico punzante, que fue secuestrado y quedó incorporado a las actuaciones.
La inspección posterior permitió advertir otros indicios que orientaron la investigación. Una de las puertas de los salones estaba entreabierta y, en el interior del establecimiento, los uniformados encontraron un motor de ventilador que habría sido dispuesto para sacarlo del lugar.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el sospechoso habría ingresado por uno de los laterales de la escuela, tras superar un obstáculo de más de dos metros de altura. Esa circunstancia quedó incorporada a la reconstrucción preliminar del episodio.
Los elementos reunidos llevaron a encuadrar el hecho como una presunta tentativa de robo calificado por escalamiento. No obstante, la responsabilidad del aprehendido y las circunstancias precisas del ingreso deberán establecerse en el marco de la investigación judicial.
Análisis de imágenes
La causa también podría aportar información sobre hechos anteriores ocurridos en el establecimiento educativo. Según las actuaciones iniciales, la directora de la escuela se presentaría para aportar registros fílmicos que permitirían reconstruir lo sucedido durante esa noche y examinar posibles coincidencias con otros episodios registrados en el lugar.
La documentación será de interés para determinar si existen elementos que permitan vincular el procedimiento con incidentes previos, una posibilidad que todavía deberá ser corroborada.
Por el momento, las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 8.ª, con intervención de las autoridades judiciales competentes, que deberán evaluar las evidencias reunidas y resolver los pasos a seguir.