Santa Fe

Un joven aprehendido tras intento de robo en la escuela Ceferino Namuncurá

Un joven de 21 años fue localizado por la Policía en uno de los pasillos de la escuela luego de que el personal adicional detectara su presencia mediante el sistema de monitoreo. Durante el procedimiento se secuestró un elemento metálico punzante y se encontró un motor de ventilador que estaba preparado para ser retirado del establecimiento.