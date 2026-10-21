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Por un desperfecto en una balanza se incendió un almacén en barrio Yapeyú

Vecinos extinguieron las llamas arrojando agua con baldes. Bomberos voluntarios y zapadores llegaron poco después para asegurar el lugar.

Los bomberos aseguraron la zona afectada. Foto: El LitoralLos bomberos aseguraron la zona afectada. Foto: El Litoral
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Una rápida intervención comunitaria evitó que un principio de incendio provocara mayores daños en un local comercial ubicado en el noroeste de la capital santafesina durante el mediodía de este miércoles.

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El incidente se registró minutos después de las 12 en una vivienda que tenía un almacén en una de sus habitaciones, situada sobre la acera norte de calle Misiones al 6400, en barrio Yapeyú.

Según los datos consignados en el informe oficial de la Agrupación Bomberos Zapadores (Cuartel Norte), el fuego se habría originado de forma accidental en una balanza eléctrica colocada sobre un mostrador exhibidor, presuntamente a causa de un desperfecto en las conexiones eléctricas.

Solidaridad

Ante la emergencia y la visibilidad de las primeras llamas, vecinos de la zona reaccionaron de inmediato y lograron sofocar el proceso combustivo mediante el uso de baldes con agua, conteniendo el foco ígneo antes de la llegada de las dotaciones de rescate.

Al arribar una dotación de los Bomberos Zapadores y otra de Bomberos Voluntarios de Las Flores, la situación ya se encontraba bajo control.

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No obstante, los uniformados procedieron a desplegar una línea devanadera para realizar las tareas de enfriamiento de la estructura y asegurar la zona.

En el lugar se encontraba la propietaria del inmueble, una mujer de 48 años. Por su parte, efectivos del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes para prestar colaboración y resguardar el perímetro.

Daños

Pese al susto de la jornada, no se registraron personas lesionadas.

Las afectaciones materiales se concentraron principalmente en el aparato de pesaje, parte del cableado del tendido eléctrico del local y el ennegrecimiento del cielo raso a causa del hollín generado por la combustión.

Las dotaciones intervinientes concluyeron las tareas de verificación y regresaron a su base a las 12.40.

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