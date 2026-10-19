#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En barrio Centenario

Se incendió un depósito y el fuego afectó una casa vecina en Santa Fe

El fuego se originó durante la tarde de este lunes en un galpón ubicado en la parte posterior de un inmueble y se propagó hacia la habitación de un domicilio lindero. Intervino la Agrupación de Bomberos Zapadores.

Un bombero zapador trabaja en uno de los inmuebles afectados. Foto: El LitoralUn bombero zapador trabaja en uno de los inmuebles afectados. Foto: El Litoral
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Un incendio registrado durante la tarde de este lunes demandó una intensa labor de bomberos en la zona urbana de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en barrio Centenario.

El siniestro tuvo lugar sobre la calle Nicasio Oroño al 100 y afectó tanto a un depósito de mampostería como a la habitación de una casa vecina.

Mirá tambiénUn incendio destruyó una vivienda precaria en el norte de la ciudad

Según consigna el parte oficial, el alerta ingresó alrededor de las 14. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un proceso combustivo generalizado en las instalaciones traseras de una propiedad, correspondientes a un depósito de aproximadamente 3 por 6 metros, con paredes de mampostería, techo de chapas de zinc y tirantes de madera.

Ante el cuadro de situación, el personal actuante desplegó una línea de ataque conectada a la autobomba para sofocar las llamas.

Sin embargo, debido a su intensidad, el fuego logró propagarse hacia una vivienda contigua, afectando puntualmente un dormitorio.

En este segundo inmueble, los bomberos debieron trabajar con baldes de agua para controlar los restos incandescentes agrupados en un ropero de madera y diversas prendas de vestir.

Daños materiales

Como consecuencia del hecho, las pérdidas en el interior del depósito fueron totales en lo relativo a mobiliario y enseres guardados. En tanto, en la vivienda lindera se registraron daños parciales en el placard, ropa diversa y el deterioro de los ladrillos de telgopor de la losa del techo.

Mirá tambiénDos aprehendidos tras un robo, agresión e incendio de una vivienda

Afortunadamente no se notificaron personas heridas.

En el sitio estuvieron presentes los propietarios de ambos inmuebles afectados y prestó apoyo operativo personal del Comando Radioeléctrico.

Tras concluir con las tareas de extinción, enfriamiento y remoción de escombros cerca de las 16, los peritos de Bomberos iniciaron las actuaciones investigativas correspondientes para determinar las causas que desencadenaron el foco ígneo.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Policía de Santa Fe
Santa Fe Policiales
Bomberos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro