Un incendio registrado durante la tarde de este lunes demandó una intensa labor de bomberos en la zona urbana de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en barrio Centenario.
Se incendió un depósito y el fuego afectó una casa vecina en Santa Fe
El fuego se originó durante la tarde de este lunes en un galpón ubicado en la parte posterior de un inmueble y se propagó hacia la habitación de un domicilio lindero. Intervino la Agrupación de Bomberos Zapadores.
El siniestro tuvo lugar sobre la calle Nicasio Oroño al 100 y afectó tanto a un depósito de mampostería como a la habitación de una casa vecina.
Según consigna el parte oficial, el alerta ingresó alrededor de las 14. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un proceso combustivo generalizado en las instalaciones traseras de una propiedad, correspondientes a un depósito de aproximadamente 3 por 6 metros, con paredes de mampostería, techo de chapas de zinc y tirantes de madera.
Ante el cuadro de situación, el personal actuante desplegó una línea de ataque conectada a la autobomba para sofocar las llamas.
Sin embargo, debido a su intensidad, el fuego logró propagarse hacia una vivienda contigua, afectando puntualmente un dormitorio.
En este segundo inmueble, los bomberos debieron trabajar con baldes de agua para controlar los restos incandescentes agrupados en un ropero de madera y diversas prendas de vestir.
Daños materiales
Como consecuencia del hecho, las pérdidas en el interior del depósito fueron totales en lo relativo a mobiliario y enseres guardados. En tanto, en la vivienda lindera se registraron daños parciales en el placard, ropa diversa y el deterioro de los ladrillos de telgopor de la losa del techo.
Afortunadamente no se notificaron personas heridas.
En el sitio estuvieron presentes los propietarios de ambos inmuebles afectados y prestó apoyo operativo personal del Comando Radioeléctrico.
Tras concluir con las tareas de extinción, enfriamiento y remoción de escombros cerca de las 16, los peritos de Bomberos iniciaron las actuaciones investigativas correspondientes para determinar las causas que desencadenaron el foco ígneo.