Cometido hace 10 años

Nueva audiencia por el crimen de un empresario de San Justo

La causa tomó impulso con la imputación del único sospechoso por el homicidio, preso por narcotráfico. Este miércoles, su hermano declaró a puertas cerradas y la próxima semana se definirá el futuro procesal del reo, su esposa y su madre.