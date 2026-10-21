Violencia en Santa Fe

Balearon a un hombre en barrio San Lorenzo; quedó internado en el Cullen

El hombre sufrió heridas de arma de fuego en la pierna derecha, el glúteo y el abdomen durante un episodio ocurrido en la zona de 3 de Febrero al 4600. Fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y permanece estable en el hospital José María Cullen. No hay detenidos.