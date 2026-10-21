Un hombre de 25 años resultó herido de arma de fuego durante un episodio ocurrido el miércoles en la zona de calle 3 de Febrero al 4600, en jurisdicción de barrio San Lorenzo, en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe.
Balearon a un hombre en barrio San Lorenzo; quedó internado en el Cullen
El hombre sufrió heridas de arma de fuego en la pierna derecha, el glúteo y el abdomen durante un episodio ocurrido en la zona de 3 de Febrero al 4600. Fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y permanece estable en el hospital José María Cullen. No hay detenidos.
La víctima fue identificada como N. C., domiciliado en Uruguay al 4600. Según la información disponible, presentaba impactos de bala en la pierna derecha, el glúteo y la zona abdominal.
Tras recibirse el aviso sobre la presencia de una persona herida, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron comisionados al lugar. Allí se dispuso la asistencia médica y personal del servicio de emergencias 107 se encargó del traslado del joven al hospital José María Cullen.
Peritajes
Una vez que tomó conocimiento de lo ocurrido, el personal policial realizó la consulta correspondiente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el caso interviene el fiscal Lacuadra, quien solicitó la actuación del equipo pericial para avanzar en el esclarecimiento del episodio.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre cómo se produjo la agresión ni sobre la identidad del autor o los autores de los disparos. Tampoco se informaron detenciones vinculadas con el hecho.
En el hospital Cullen
Desde el hospital José María Cullen se informó que el paciente se encontraba estable, pese a las heridas sufridas en distintas partes del cuerpo.
Mientras tanto, la investigación procura establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque, determinar dónde se encontraba la víctima al momento de recibir los disparos y reunir elementos que permitan identificar al responsable.
El episodio se suma a las actuaciones policiales y judiciales que se desarrollan en la capital provincial para esclarecer hechos de violencia con armas de fuego.