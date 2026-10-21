La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, en la provincia de Corrientes, registró nuevos avances con la detención de una pareja sospechada de encubrimiento agravado. Con estos arrestos, ya son tres las personas detenidas en el marco de la causa.
Desaparición de una docente en Corrientes: detuvieron a un matrimonio por encubrimiento
La causa por la desaparición de Nancy Godoy sumó dos nuevos detenidos, sospechados de encubrimiento agravado. Prevén incorporar un helicóptero a los rastrillajes.
Los procedimientos se realizaron el martes por la noche en la ciudad de Esquina, luego de la declaración de urgencia de la mujer que habría visto por última vez a la docente.
Quiénes son los detenidos
Los nuevos arrestados fueron identificados como Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, quienes quedaron bajo sospecha por presunto encubrimiento agravado. Ambos se suman a Ernesto Ezequiel Bordón, quien ya se encontraba detenido en el marco de la investigación.
De acuerdo con el medio Actualidad Esquina, las medidas fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, a partir de presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer.
La mujer que la habría visto por última vez
Leguizamón es una puestera de la zona que, según la información difundida, le facilitaba un caballo a la docente y solía acompañarla hasta la escuela rural donde trabajaba.
Por ese vínculo, la mujer sería una de las personas que tuvo contacto con Godoy antes de su desaparición. Su declaración y los elementos reunidos por los investigadores forman parte de las actuaciones que derivaron en las nuevas detenciones.
Las sospechas, sin embargo, deberán ser esclarecidas en el avance del proceso judicial.
Continúa la búsqueda
Mientras la Fiscalía profundiza la investigación, los operativos para encontrar a Nancy Godoy continúan en la provincia.
Además, se informó que en las próximas horas se incorporará un helicóptero a los rastrillajes, con el objetivo de ampliar las tareas de búsqueda.
La causa sigue en desarrollo y los investigadores trabajan para determinar qué ocurrió con la docente y establecer las responsabilidades que pudieran surgir de las pruebas reunidas.