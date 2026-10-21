El juicio por la desaparición de Loan Peña, el niño que fue visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, continuará este miércoles con la declaración de seis testigos. Entre ellos se encuentra el ex intendente de esa localidad, Hugo Sebastián Ynsaurralde.
Caso Loan: citan al ex intendente por el rol del municipio durante la búsqueda
La audiencia de este miércoles contará con seis testimonios, entre ellos el del funcionario que estaba al frente de la localidad correntina cuando el niño fue visto por última vez.
La audiencia está prevista para las 9 en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. También fueron convocados Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, la abogada Mónica Rafaela Méndez —asesora de Macarena Peña—, Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.
Qué se espera del ex intendente
Ynsaurralde estaba al frente del municipio cuando desapareció el niño, el 13 de junio de 2024. Por ese motivo, deberá responder preguntas vinculadas con la actuación de la institución durante los primeros días de búsqueda y el manejo de fondos.
Además, se prevé que sea consultado sobre su relación con María Victoria Caillava, quien se desempeñaba como agente municipal y también fue investigada en el marco de la causa.
La desaparición de Loan ocurrió después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, en 9 de Julio. Desde entonces, el caso es objeto de una investigación judicial para esclarecer qué sucedió con el menor.
El juicio tendrá dos audiencias por semana
A partir de esta semana, el proceso judicial pasará a tener dos audiencias semanales. La modificación coincide con la próxima salida del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia fue aceptada y se hará efectiva el 1 de diciembre.
Una vez que se concrete su retiro, la continuidad del calendario judicial y la posibilidad de volver a realizar tres audiencias por semana dependerán de la nueva conformación del tribunal.
Quiénes integran el tribunal
Actualmente, Ceroleni preside el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, en Río Negro.
Tras la jubilación del magistrado, está prevista la incorporación de Enrique Bosch, integrante del Tribunal Oral Federal de Resistencia, con el objetivo de garantizar la continuidad del juicio.